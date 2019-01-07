«Лилль» — «Сошо». Прогноз и ставки на матч Кубка Франции 7 января 2019 года

В матче 1/32 финала Кубка Франции «Лилль» на своем поле сыграет против «Сошо». Встреча пройдет на стадионе «Пьер-Моруа» 7 января в 22.55 мск. Прогноз на «Лилль» — «Сошо».

«Лилль»

В нынешнем чемпионате подопечные Кристофа Гальтье потерпели уже пять поражений. Несмотря на это, «Доги» продолжают занимать второе место в турнирной таблице элитного французского дивизиона.

Впрочем, осечки коллектива уже перестали быть редкостью. Так, с конца октября до начала декабря в пяти поединках во всех турнирах команда не знала побед, из-за чего серьезно отстала от лидера ПСЖ и оказалась на третьем месте.

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Эту неудачную серию удалось прервать 4 декабря, когда на выезде был повержен конкурент «Монпелье» (1:0). Тем не менее, в последующих трех матчах была добыта только одна победа, а в последней игре 2018 года «Лилль» и вовсе неожиданно уступил на своем поле 13-й «Тулузе» (1:2).

«Сошо»

«Сошо» представляет Лигу 2 Франции или, другими словами, второй по силе дивизион в стране. По итогам 19-ти матчей команда занимает 16-е место из 20-ти с отставанием в семь очков от зоны вылета.

Коллектив пережил неудачный осенний отрезок, в течение которого выиграл только два поединка во всех турнирах из 11-ти. Это привело к приходу на пост наставника Омара Дафа, под руководством которого клуб выиграл три матча из четырех.

Ранее «Львы» уже преодолели сразу две стадии Кубка Франции. Сперва им удалось одолеть на выезде «Агно» (4:3), после чего в гостях был обыгран «Илькирш-Граффенштаден» (1:0).

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 1,35, тогда как успех гостей оценивается в 10,00, а ничья — в 4,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Лилль» выиграет, и обе команды забьют за 3,60. 0