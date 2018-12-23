«Райо Вальекано» — «Леванте». Прогноз на матч 17 тура испанской Примеры 23 декабря 2018 года

23 декабря на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде встретятся «Райо Вальекано» и «Леванте». Матч будет проводиться в рамках 17 тура испанской Примеры. Старт поединка в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Райо Вальекано» — «Леванте».

«Райо Вальекано»

«Пчелы» располагаются на 19 строчке с 10 очками. Пока что речи о выходе из зоны вылета быть не может. «Атлетик» Бильбао находится на расстоянии 5 баллов от хозяев. Однако в случае поражения «Уэска» может догнать или даже обогнать «Райо Вальекано».

В шести последних играх Примеры «красно-полосатые» набрали лишь 4 пункта, и уже две встречи кряду коллектив Мичела уступает своим соперникам. В предыдущем матче «Райо» играл с мадридским «Реалом» и уступил на его поле 1:0.

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В домашних стенах «пчелы» все-таки сумели прервать серию без побед, и последний раз победили «Эйбар» со счетом 1:0. До этого команда не могла победить 12 поединков подряд.

Также стоит отметить, что в трех последних выступлениях в рамках Примеры с участием «Райо Вальекано» забивается в общей сложности не более двух голов.

В лазарете нет никого, однако под вопросом участие таких футболистов как Горка, Трехо и Какута.

«Леванте»

«Лягушки» занимают 9 место в турнирной таблице с 22 очками в активе. У гостей есть возможность обойти «Жирону», которая уже сыграла вничью с «Хетафе». На позицию «Леванте» претендуют «Бетис», «Хетафе» и еще 5 команд Примеры.

За шесть последних игр у «Леванте» 2 поражения, из них одно крупное, домашнее, от «Барселоны» со счетом 0:5. Кроме этого, гости один раз побеждали и трижды играли вничью.

В трех последних гостевых матчах подопечные Пако Лопеза никак не могут победить и уже третий раз подряд зарабатывают лишь один пункт. В предыдущем выездном поединке команда встречалась с «Эйбаром», на поле которого была зафиксирована результативная ничья 4:4.

В 17 из 21 матча Примеры с участием «Леванте» забивалось более двух мячей.

В списке травмированных Джейсон, Гарсия, Садику и Кабако.

Прогноз

Последний раз команды встречались 6 мая прошлого года во втором дивизионе. Тогда игра проходила в Мадриде, и хозяевам удалось победить со счетом 2:1. В этот раз букмекеры отдают предпочтение именно «Райо» — 2,15 против 3,25.

В 6 последних поединках между этими командами ни разу не фиксировалась ничья. В четырех из них забивали с обеих сторон. Наш прогноз — обе команды забьют и матч завершится победой одной из команд с коэффициентом 2,26. 0