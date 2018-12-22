«Челси» — «Лестер». Прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-лиги 22 декабря 2018 года

В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Лестер». Поединок пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Лестер».

«Челси»

«Челси» медленно, но верно идет к тому, чтобы вернуться к прежней форме победителя. Сейчас клуб из Лондона занимает 4-е место в АПЛ и имеет 37 пункта.

Отрыв от «Арсенала», который подпирает «Синих» сзади, уже составляет три балла, хотя еще перед прошлым туром они опережали конкурента только по разнице мячей. В случае победы столичный коллектив и осечки «Тоттенхэма» на выезде против «Эвертона», он поднимется даже на третью строчку.

Подопечные Маурицио Сарри успешно отошли от недавнего поражения против «Вулверхэмптона» на выезде (1:2). Сперва им удалось одолеть на тот момент лидера «Манчестер Сити» (2:0), а затем с помощью двух побед закрепиться в топ-4 и выйти в полуфинал Кубка Лиги.

«Лестер»

«Лестер» после 17-ти матчей Премьер-лиги расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. Команда заработала в этих матчах 22 балла и отстает от шестой строчки, где находится «МЮ», на относительно небольшие четыре очка.

Еще до недавнего времени подопечные Клода Пюэля не проигрывали в семи поединках кряду во всех турнирах. А непосредственно в чемпионате их беспроигрышная серия (при двух победах) составляла пять матчей.

Календарь и таблица АПЛ

Тем не менее, в четырех предыдущих играх «Лисы» не знают побед, что началось с ничьей против главного аутсайдера «Фулхэма» (1:1). Хуже того — в трех последних встречах во всех турнирах они только проигрывают.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 5,00.

Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге победит «Челси» за 4,00. 0