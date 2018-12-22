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    Обойдет ли «Челси» «Тоттенхэм»?

    «Челси» — «Лестер». Прогноз на матч 18-го тура английской Премьер-лиги 22 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Челси Тоттенхэм
    Прогноз на «Челси» — «Лестер»
    «Челси» может подняться на третье место
    В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Лестер». Поединок пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж. Игра начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Лестер».
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    «Челси»

    «Челси» медленно, но верно идет к тому, чтобы вернуться к прежней форме победителя. Сейчас клуб из Лондона занимает 4-е место в АПЛ и имеет 37 пункта.

    Отрыв от «Арсенала», который подпирает «Синих» сзади, уже составляет три балла, хотя еще перед прошлым туром они опережали конкурента только по разнице мячей. В случае победы столичный коллектив и осечки «Тоттенхэма» на выезде против «Эвертона», он поднимется даже на третью строчку.

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    «Лестер»

    «Лестер» после 17-ти матчей Премьер-лиги расположился на 12-й позиции в турнирной таблице. Команда заработала в этих матчах 22 балла и отстает от шестой строчки, где находится «МЮ», на относительно небольшие четыре очка.

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    Еще до недавнего времени подопечные Клода Пюэля не проигрывали в семи поединках кряду во всех турнирах. А непосредственно в чемпионате их беспроигрышная серия (при двух победах) составляла пять матчей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Тем не менее, в четырех предыдущих играх «Лисы» не знают побед, что началось с ничьей против главного аутсайдера «Фулхэма» (1:1). Хуже того — в трех последних встречах во всех турнирах они только проигрывают.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,32, тогда как успех гостей оценивается в 11,00, а ничья — в 5,00.

    Рекомендуем ставить на то, что первый тайм завершится вничью, но в итоге победит «Челси» за 4,00. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00. В рамках 18-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Челси» и «Лестер». Поединок пройдет на стадионе «Стамфорд Бридж. Игра начнется в 18:00 по московскому времени.
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