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    «Ливерпуль» и «Наполи» устроят войну с перестрелкой

    «Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

    Лига чемпионов Ливерпуль Наполи
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи»
    «Ливерпулю» нужна победа с разницей в два гола
    Во вторник, 11 декабря, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Наполи» в рамках 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи».
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    «Ливерпуль»

    У «Ливерпуля» после пяти туров ЛЧ в активе 6 очков. «Красные» заметно усложнили свое положение тем, что проиграли на выезде «Црвене Звезде» (0:2).

    Далее последовал выезд в Париж, где «Пари Сен-Жермен» усилиями Берната и Неймара огорчил англичан — 2:1.

    Свои очки мерсисайдцы набрали в матчах первого круга против ПСЖ (3:2) и той же «Црвены Звезды» (4:0). В то же время «Наполи» команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:1.

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    • На внутренней арене дела у «Ливерпуля» идут отлично. Команда ни разу не проиграла в 16-ти турах и, набрав 42 очка, идет первой, опережая «Ман Сити» на 1 балл. В последнем туре подопечные Клоппа уничтожили «Борнмут» со счетом 4:0, а хет-трик в активе Мохаммеда Салаха.

    «Наполи»

    Неаполитанский клуб стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с выезда в Сербию, где разошелся миром с «Црвеной Звездой» — 0:0.

    Домашний поединок 2-го тура завершился минимальной победой над «Ливерпулем», вырванной на последних минутах встречи — 1:0. Затем подопечные Карло Анчелотти дважды сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен». В выездной встрече итальянский клуб упустил победу над последних минутах, позволив парижанам сравнять счет — 2:2. Дома соперники обменялись голами — 1:1.

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    В пятом туре неаполитанцы без особых проблем разобрались с «Црвеной Звездой» — 3:1. Итальянцы забили трижды, после чего расслабились и позволили сербам ответить голом престижа.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На внутренней арене «Наполи» традиционно идет вторым вслед за «Ювентусом», отставая на восемь очков. В 15-м туре был разгромлен «Фрозиноне» — 4:0.

    Прогноз

    Cитуация в группе С такова, что «Ливерпуль» просто обязан побеждать, да еще и делать это с разницей в два мяча. Маловероятно, что ПСЖ потеряет очки в Сербии, поэтому остается надеяться только на свои силы.

    «Наполи» сейчас хорош, но и англичане ни в чем не уступают итальянцам, поэтому стоит делать упор на домашнем поле, которое станет преимуществом «красных». Считаем, что англичане смогут победить, но и соперник обязательно воспользуется своими шансами. Ставим на тотал матча больше 3 голов за 1.82. 0

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82. Во вторник, 11 декабря, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Наполи» в рамках 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск.
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