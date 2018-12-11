«Ливерпуль» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги чемпионов 11 декабря 2018 года

«Ливерпулю» нужна победа с разницей в два гола

«Ливерпулю» нужна победа с разницей в два гола twitter.com/lfc

Во вторник, 11 декабря, «Ливерпуль» будет принимать на своем поле «Наполи» в рамках 6-го тура группы С Лиги чемпионов. Поединок начнется в 23:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Наполи».

«Ливерпуль»

У «Ливерпуля» после пяти туров ЛЧ в активе 6 очков. «Красные» заметно усложнили свое положение тем, что проиграли на выезде «Црвене Звезде» (0:2).

Далее последовал выезд в Париж, где «Пари Сен-Жермен» усилиями Берната и Неймара огорчил англичан — 2:1.

Свои очки мерсисайдцы набрали в матчах первого круга против ПСЖ (3:2) и той же «Црвены Звезды» (4:0). В то же время «Наполи» команда Юргена Клоппа уступила со счетом 0:1.

На внутренней арене дела у «Ливерпуля» идут отлично. Команда ни разу не проиграла в 16-ти турах и, набрав 42 очка, идет первой, опережая «Ман Сити» на 1 балл. В последнем туре подопечные Клоппа уничтожили «Борнмут» со счетом 4:0, а хет-трик в активе Мохаммеда Салаха.

«Наполи»

Неаполитанский клуб стартовал в групповом этапе Лиги чемпионов с выезда в Сербию, где разошелся миром с «Црвеной Звездой» — 0:0.

Домашний поединок 2-го тура завершился минимальной победой над «Ливерпулем», вырванной на последних минутах встречи — 1:0. Затем подопечные Карло Анчелотти дважды сыграли вничью с «Пари Сен-Жермен». В выездной встрече итальянский клуб упустил победу над последних минутах, позволив парижанам сравнять счет — 2:2. Дома соперники обменялись голами — 1:1.

В пятом туре неаполитанцы без особых проблем разобрались с «Црвеной Звездой» — 3:1. Итальянцы забили трижды, после чего расслабились и позволили сербам ответить голом престижа.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На внутренней арене «Наполи» традиционно идет вторым вслед за «Ювентусом», отставая на восемь очков. В 15-м туре был разгромлен «Фрозиноне» — 4:0.

Прогноз

Cитуация в группе С такова, что «Ливерпуль» просто обязан побеждать, да еще и делать это с разницей в два мяча. Маловероятно, что ПСЖ потеряет очки в Сербии, поэтому остается надеяться только на свои силы.

«Наполи» сейчас хорош, но и англичане ни в чем не уступают итальянцам, поэтому стоит делать упор на домашнем поле, которое станет преимуществом «красных». Считаем, что англичане смогут победить, но и соперник обязательно воспользуется своими шансами. Ставим на тотал матча больше 3 голов за 1.82. 0