«Атлетико» — «Сант-Андреу». Прогноз и ставки на ответный матч 1/16 финала Кубка Испании 5 декабря 2018 года

В ответном поединке 1/16 финала Кубка Короля «Атлетико» на своем поле примет «Сант-Андреу». Встреча начнется в 21:30 по мск. Прогноз на «Атлетико» — «Сант-Андреу».

«Атлетико»

В первом поединке этих команд победу с минимальным счетом 1:0 праздновали «матрасники», забившие этот мяч по истечении получаса игры.

На данный момент у «индейцев» 8-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах. А на внутренней арене эта серия у «Атлетико» еще внушительней, он проиграл только один раз, и то на старте сезона.

Последние две игры в Примере подопечные Симеоне свели вничью с одинаковым результатом 1:1. Сперва они поделили очки с «Барселоной» на своей территории, а затем расписали мировую с «Жироной» в гостях. Между этими встречами мадридцы одолели французский «Монако» (2:0) в Лиге чемпионов и вышли в плей-офф.

После 14 матчей в Ла Лиге «матрасники» расположились на третьей позиции с 25 очками и отстают от первой «Барселоны» на три балла.

«Сант-Андреу»

«Четырехполосые» в этом розыгрыше Кубка Испании уже успели пройти три раунда. Все свои поединки в кубковом розыгрыше «Сант-Андреу» заканчивал либо послематчевыми пенальти, либо овертаймом.

Команда из района Барселоны выступает в этом сезоне в четвертом по силе дивизионе Испании, где в одной из групп занимает 14 место из 21 коллектива, опережая зону вылета всего лишь на пять очков.

В чемпионате «Сант-Андреу» не может одержать победу уже пять матчей кряду, проиграв в этот период в трех из них при двух ничьих. Примечательно, что эта неудачная серия началась сразу после проигрыша от «Атлетико».

Прогноз

В этом поединке букмекеры считают безоговорочным фаворитом хозяевам. На их победу предлагают — 1.05.

На победу гостей дают — 35.00, ничья оценена — в 11.50.

«Атлетико» даже при условии, что будет играть резервным составом, должен крупно обыграть представителя четвертого дивизиона на своем поле. 0