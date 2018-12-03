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    Сможет ли «Атлетик» выиграть второй матч в Примере?

    «Леванте» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 3 декабря

    Примера Футбол Испании Леванте Атлетик
    Прогноз на «Леванте» — «Атлетик»
    Футболисты «Атлетика»
    В понедельник, 3 декабря, «Леванте» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Леванте» — «Атлетик».
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    «Леванте»

    Футболисты «Леванте» на данный момент занимают 11-е место в турнирной таблице, имея на своем счету 18 очков. Учитывая высокую плотность, а также тот факт, что большинство прямых конкурентов свои матчи провели, у подопечных Пако Лопеса есть шанс прорваться в группу лидеров.

    В 13 сыгранных матчах «лягушки» одержали пять побед, трижды сыграли вничью и потерпели пять поражений.

    Если говорить о трех последних встречах, то в них «Леванте» разошелся миром с «Вильярреалом» (1:1) и «Уэской» (2:2), а также уступил «Реал Сосьедаду» (1:3).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В ближайшем матче за «Леванте» не сыграют Самуэль, Шейк Дукуре и Армандо Садику. Еще четверо футболистов имеют шанс восстановиться после травм.

    «Атлетик»

    «Атлетик» расположился на 18-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 11 очков, что всего на четыре больше, чем у аутсайдера первенства «Уэски».

    Баски в нынешнем сезоне записали на свой счет одну победу, восемь ничьих и четыре поражения.

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    В ноябре подопечные Эдуардо Бериццо проиграли «Эспаньолу» (0:1) и мадридскому «Атлетико» (2:3), а также поделили очки с «Хетафе» (1:1).

    У «Атлетика» дисквалификацию отбывает Юрий Бершиш, а Микел Рико восстанавливается после травмы.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Леванте» — 2.80, победа «Атлетика» — 2.65, ничья — 3.40.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    На первый взгляд может показаться, что «лягушки» находятся в выигрышном положении, однако мы бы не спешили отдавать им очки. Да, нынешний сезон для команды из Бильбао складывается не так хорошо, как хотелось бы, но во многом ей просто не везет.

    В активе басков лишь одна победа, зато сразу восемь ничьих. «Атлетик» проигрывает довольно редко являясь очень неуступчивым оппонентом.

    В Валенсии «Атлетик», как нам кажется, постарается взять максимум. Предлагаем к рассмотрению ставку «победа гостей с форой 0» за 1.90.

    Еще один вариант — «победа "Атлетика" ровно в один мяч или ничья» за 1.95. В более уверенную победу гостей пока не верится. 0

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    Прогноз на «Леванте» — «Атлетик». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90. В понедельник, 3 декабря, «Леванте» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 14-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сьюдад де Валенсия», начнется в 23:00 по московскому времени.
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