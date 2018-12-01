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    «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз на матч АПЛ 1 декабря 2018 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Саутгемптон Манчестер Юнайтед
    Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед»
    Алексис Санчес и Антони Марсьяль
    В субботу, 1 декабря, «Саутгемптон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед».
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    «Саутгемптон»

    «Саутгемптон» на данный момент занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав восемь очков.

    В нынешнем сезоне «святые» одержали одну победу, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

    В трех последних матчах подопечные Марка Хьюза уступили «Манчестер Сити» (1:6) и «Фулхэму» (2:3), а также сыграли вничью с «Уотфордом» (1:1).

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    Среди травмированных у «святых» значатся Шейн Лонг и Дэнни Ингс.

    «Манчестер Юнайтед»

    Футболисты «Манчестер Юнайтед» расположились на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 21 очко.

    На счету манкунианцев шесть побед, три ничьи и четыре поражения.

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    В ноябрьских встречах «красные дьяволы» обыграли «Борнмут» (2:1), разошлись миром с «Кристал Пэлас» (0:0) и проиграли «Манчестер Сити» (1:3).

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    В лазарете команды находятся Маркос Рохо, Виктор Линделеф и Маттео Дармиан.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Юнайтед» — 1.90, победа «Саутгемптона» — 4.40, ничья — 3.70.

    Действительно, «красные дьяволы» значительно превосходят соперника в классе, поэтому должны его обыгрывать.

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    Да, в этом сезоне у манкунианцев практически не было уверенных побед, за исключением встречи с «Бернли», в которой они победили 2:0.

    Однако на «Сент-Мэри», как нам кажется, у них будет шанс победить без особых проблем набрать три очка, ведь «святые» находятся в ужасной форме, о чем свидетельствует их поражение от прямого конкурента в борьбе за выживание.

    Мы бы присмотрелись к ставке «победа "Манчестер Юнайтед" с форой -1», которая принимается с коэффициентом 2.55.

    Также можно взять «индивидуальный тотал гостей больше 1,5» за 1.90. «Саутгемптон» в среднем пропускает около двух мячей за игру, так что даже не самый зрелищный «МЮ» должен порадовать результативностью. 0

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    Прогноз на «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.55. В субботу, 1 декабря, «Саутгемптон» на своем поле примет «Манчестер Юнайтед» в рамках 14-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Мэри», начнется в 20:30 по московскому времени.
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