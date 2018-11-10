«Урал» — «Оренбург». Прогноз и ставки на матч РПЛ 10 ноября 2018 года

В субботу, 10 ноября, в рамках 14 тура российской Премьер-лиги будут «Урал» примет на своем поле «Оренбург». Поединок, который пройдет в Екатеринбурге, начнется в 14:00 по мск. Прогноз на «Урал» — «Оренбург».

«Урал»

Команда Дмитрия Парфенова перед 14 туром РПЛ находится на девятой позиции в турнирной таблице, имея в своем активе 16 очков и опережает зону переходных матчей на два пункта.

С учетом кубковой игры «шмели» не проигрывают уже в четырех встречах кряду. В этот период они сначала два раза сыграли дома вничью с одинаковым результатом 1:1 в матчах чемпионата с «Крыльями Советов» и «Уфой».

Затем последовала серия из двух побед кряду. В рамках 1/8 финала Кубка России уральцы только в овертайме смогли дожать перволиговый «Нижний Новгород» (2:0). А в минувшем туре российского первенства нанесли неожиданное поражение московскому «Спартаку» (2:1) на его арене.

Домашние игры в этом чемпионате России принесли им две победы, четыре ничейных результата и два поражения, разница мячей — 9:9. При это на данный момент у «Урала» 7-матчевая беспроигрышная серия в домашних играх.

«Оренбург»

Футболисты Владимира Федотова после 13 туров расположились на шестой строке в турнирной таблице РПЛ, набрав в этих встречах 19 очков.

«Газовики» не знают горечи поражений уже в пяти поединках кряду во всех турнирах. После победы в 10 туре над «Ростовом» (1:0) в гостях, они затем два матча свели вничью.

Сперва поделили очки с «Енисеем» (0:0) дома, затем расписали мировую с тульским «Арсеналом» (2:2) на его арене. Потом последовала победа над перволиговой «Тюменью» (1:0) в розыгрыше Кубка России. Игра минувшего тура в чемпионате также завершилась минимальной победой над «Рубином» (1:0) в родных стенах.

Календарь и таблица РПЛ

В этом розыгрыше Премьер-лиги «Оренбург» провел семь выездных поединков, в которых три раза праздновал победу, два раза сыграл вничью и столько же матчей проиграл, разница мячей — 10:7.

В сезоне 2016/17 в рамках РПЛ «Урал» в двух матчах взял верх над «Оренбургом» — 2:0 и 1:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Урала» — 2.40, победа «Оренбурга» — 3.45, ничья — 3.00.

«Шмелей» по праву можно считать домашней командой (не проигрывают в родных стенах уже семь матчей кряду), но и «газовики» на чужих полях чувствую себя неплохо (три матча без поражений). Прогнозируем, что гости не проиграют в предстоящем поединке. 0