«Спартак» — «Глазго Рейнджерс». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 8 ноября 2018 года

В четверг, 8 ноября, «Спартак» на своем поле примет шотландский «Глазго Рейнджерс» в четвертом туре Лиги Европы УЕФА. Начало — в 20:55 по мск. Прогноз на «Спартак» — «Глазго Рейнджерс».

«Спартак»

В стартовом матче группового этапа Лиги Европы в сентябре красно-белые в Вене уступили «Рапиду» со счетом 0:2, пропустив оба мяча во втором тайме.

Во втором туре красно-белые на своем поле сыграли вничью с «Вильярреалом» (3:3). Российский клуб дважды по ходу матча отыгрывался, в концовке встречи вышел вперед, но на последних минутах получил пенальти в свои ворота.

После матча с «подводниками» «Спартак» на выезде вырвал победу у красноярского «Енисея» (3:2), но на своем поле потерпел третье домашнее поражение подряд в РПЛ, уступив тульскому «Арсеналу» (2:3).

Это поражение стоило работы главному тренеру «Спартака» Массимо Каррере, которого отправили в отставку. Временно исполняет его обязанности его помощник Рауль Рианчо.

Под его руководством «Спартак» сыграл вничью 0:0 в шотландском Глазго с «Рейнджерс» в рамках Лиги Европы, и поделили очки с «Рубином» (1:1) в Казани в Рамках РПЛ.

Затем «Спартак» в рамках 1/8 финала Кубка России обыграл на своем поле «Анжи» (1:0), а в последнем матче РПЛ проиграл «Уралу» (1:2)

В предстоящем матче не сыграют травмированные Самюэль Жиго, Александр Селихов и Марко Петкович.

После 13 туров «Спартак» с 19 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 14-13, лучший бомбардир с 5 голами — Зе Луиш.

«Рейнджерс»

Шотландцы в этой еврокубковой кампании уже встречались с россиянами — в раунде плей-офф квалификации они прошли «Уфу» — 1:0 дома и 1:1 в гостях, причем выездной матч подопечные Стивена Джеррарда заканчивали вдевятером.

В первом туре группового этапа «Рейнджерс» на выезде свели вничью с «Вильярреалом» — 2:2. По ходу матча шотландцы дважды отыгрывались.

Во втором туре клуб из Глазго одержал домашнюю победу над «Рапидом» — пропустив перед перерывом, уже через минуту шотландцы отыгрались, а в концовке встречи забили еще дважды.

Матч 3-го тура со «Спартаком» закончился безголевой ничьей. В результате, после трех туров «Рейнджерс» с 5 идет на втором месте в группе G, которую возглавляет «Вильярреал» (5). На третьем месте идет «Рапид» (3) , а «Спартак» замыкает квартет (2).

Все прогнозы на Лигу Европы

После матча с красно-белыми «Рейнджерс» проиграли «Абердину» в гостевом матче Кубка Лиги — 0:1. В последних матчах чемпионата Шотландии подопечные Джеррарда сначала дома сыграли вничью с «Килманроком» (1:1), а затем в гостях победили «Сент-Миррен» (2:0).

В национальном первенстве «Ренджерс» с 21 очком после 11 туров идут на 3-м месте. Разница забитых и пропущенных 25-10, лучший бомбардир с 6 голами Альфредо Морелос.

В предстоящем матче не сыграет травмированный нападающий Садик Умар.

Прогноз

Букмекеры считают «Спартак» фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,20, тогда как на ничью — 3,45, а на успех «Рейнджерс» — 3,20.

Раулю Рианчо не удалось встряхнуть «Спартак» — единственное его достижение пока — победа в Кубке над полумертвым «Анжи». «Рейнджерс» не лучшим образом играют на выезде, но прогнозируем, что хотя бы очко они из Москвы увезут.

Обе команды испытывают проблемы с результативностью, так что «ставка на "низ" будет оправдана. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,90 и "обе забьют — нет" за 2,05. 0