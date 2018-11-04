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    Откроет ли «Тамбов» второй круг победой?

    «Тамбов» — «Балтика». Прогноз и ставки на матч ФНЛ 4 ноября 2018 года

    ФНЛ Футбол России Тамбов Балтика
    Прогноз на «Тамбов» — «Балтика»
    Игроки «Тамбова»
    В воскресенье, 4 ноября, «Тамбов» будет принимать на своем поле «Балтику» в рамках 20-го тура ФНЛ. Начало матча — в 14:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Балтика».
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    «Тамбов»

    «Горожане» закончили первый круг в ФНЛ на первой позиции, набрав в 19 поединках 41 очко, опережая 2 и 3 место на два и восемь баллов соответственно.

    В октябре «Тамбов» провел шесть игр в первенстве первой лиги, в которых одержал четыре победы при одной ничьей и поражении.

    Были одержаны победы над курским «Авангардом» (3:1), дублем «Спартака» (2:0), «Химками» (3:0) на родной арене, а также виктория над «Ротором» (2:1) в гостях. Поделили очки с «Факелом» (0:0) в Воронеже и уступили «Шиннику» (0:3) на его поле.

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    • Девять домашних матчей в этом первенстве ФНЛ принесли «красно-синим» пять побед, три ничьих и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 19:8.

    «Балтика»

    «Балтийцы» завершили первый круг в зоне вылета. В 19 матчах первенства первой лиги они заработали 19 баллов и занимают 17 место. До спасительной 15 строки всего лишь один пункт.

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    Заканчивал первую половину чемпионата клуб из Калининграда домашней победой над «Мордовией» (1:0). Этой викторией он прервал свою безвыигрышную серию, которая составляла шесть матчей кряду.

    Гостевые игры в текущем розыгрыше ФНЛ принесли «Балтике» две победы, пять ничьих и четыре поражения, разница мячей — 15:21.

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    В первой игре в этом чемпионате, которая прошла в Калининграда, «Балтика» проиграла «Тамбову» со счетом 1:2. В поединках минувшего сезона оппоненты обменялись домашними победами (2:1 и 0:3).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Тамбова» — 1.70, победа «Балтики» — 4.90, ничья — 3.50.

    «Тамбов» находится сейчас в превосходной форме, что не скажешь о их сопернике. Прогнозируем победу хозяев в этом матче. 0

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    Прогноз на «Тамбов» — «Балтика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В воскресенье, 4 ноября, «Тамбов» будет принимать на своем поле «Балтику» в рамках 20-го тура ФНЛ. Начало матча — в 14:30 по мск.
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