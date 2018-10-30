«Лестер» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 1/8-й финала Кубка английской лиги 30 октября

30 октября в рамках 1/8-й финала EFL Cup «Лестер» примет на родном «Кинг Пауэре» «Саутгемптон». Начало матча — в 22:45 мск. Прогноз на «Лестер» — «Саутгемптон».

«Лестер»

«Лестер» не шибко впечатляет в последнее время. Даже, скорее, разочаровывает. Взять, к примеру, чемпионат. Там команда Клода Пюэля уже месяц не может выиграть.

В трех последних играх «лисы» дважды терпели поражение («Эвертону» — 1:2, «Арсеналу» — 1:3) и один раз сыграли вничью («Вест Хэм», 1:1). Причем в проигранных поединках «Лестер» не попадал в створ ворот соперника более двух раз.

В Кубке футбольной лиги Англии «синие» стартовали со стадии 1/32-й. В первом матче они без труда обыграли «Флитвуд» 4:0, а уже в 1/16-й прошли «Вулверхэмптон» только в серии пенальти.

«Саутгемптон»

У «Саутгемптона» результаты не лучше. Даже несколько хуже. Ведь безвыигрышная серия дружины Марка Хьюза в чемпионате насчитывает уже шесть матчей.

В последних трех было зафиксировано два ничейных результата (с «Борнмутом» и «Ньюкаслом» — по 0:0) и крупное поражение «Челси» (0:3). Обиднее всего то, что «святые» еще не радовали своих болельщиков победой на родном стадионе.

Единственная пока «виктория» в Премьер-лиге была добыта на выезде — 4-й тур, «Кристал Пэлас», 2:0.

В Кубке лиги «Саутгемптон» тоже начал свой путь с 1/32-й финала, где с потугами прошли «Брайтон» (1:0, гол на 88-й минуте). Что интересно, в 1/16-й подопечные Хьюза, как и «Лестер», пробивали послематчевые пенальти. И тоже оказались точнее своего соперника («Эвертон»).

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Добавим, что основное время поединка с «ирисками» закончилось со счетом 1:1.

Прогноз

Команды уже успели повстречаться в этом сезоне. В 3-м туре АПЛ «Лестер» взял верх на выезде 2:1. Однако игра была равной, даже с некоторым перевесом хозяев (11-8 по ударам, 5-5 по попаданиям в створ).

Да и победный гол пришел к «лисам» только после удаления опорника «святых» Хёйбьерга. Причем пришел впритык — на 92-й минуте.

Так что не станем выделять фаворита заранее. Разве что легкое предпочтение отдадим все же команде Пюэля, но исключительно из-за фактора родного стадиона.

Наша ставка — «1Х + ТБ 2,5» за 2,48. 0