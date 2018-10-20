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    «Авангард» Курск — «Томь». Прогноз и ставки на ФНЛ 20 октября 2018 года

    ФНЛ Футбол России Авангард Курск Томь
    Прогноз на «Авангард» Курск — «Томь»
    Футболисты «Авангарда»
    20 октября курский «Авангард» на своем поле сыграет с «Томью» в рамках 17-го тура ФНЛ. Встреча начнется в 16:00 по Москве. Прогноз на «Авангард» Курск — «Томь».
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    «Авангард» Курск

    Подопечные Игоря Беляева после 16 поединков ФНЛ заработали 29 баллов и расположились на четвертой строке в турнирной таблице, уступая первому месту пять очков.

    В последних пяти встречах «сине-белые» добыли две победы при трех поражениях. Виктории были одержаны в домашних матчах чемпионата, где они одолели «Тюмень» (2:0) и «Чертаново» (2:1).

    Также в еще одной игре на своем поле «Авангард» уступил премьерлиговому «Краснодару» со счетом 0:2 в кубковой игре. Гостевые поединки в ФНЛ тоже закончились поражениями от «Тамбова» (1:3) и «Луча» (0:1) в прошлом туре.

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    • Куряне в этом розыгрыше первой лиги провели восемь домашних встреч, в которых одержали пять побед при одном ничейном результате и двух поражениях. На данный момент у них 4-матчевая домашняя беспроигрышная серия.

    «Томь»

    «Сибиряки» в 16 матчах первенства первой лиги завоевали 34 балла и занимают второе место в турнирной таблице, уступая первому «Тамбову» только по дополнительным показателям.

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    Дружина Василия Баскакова не знает горечи поражения уже в четырех матчах чемпионата кряду. Были одержаны домашние победы над «Чертаново» (3:1) и «Сочи» (1:0), а также два ничейных результата с «Сибирью» (1:1) на своем поле и «Лучом» (2:2) в гостях.

    Выездные встречи в этом сезоне принесли «зелено-белым» две победы, две ничьих и одно поражение. Но последний раз они праздновали гостевую викторию еще в начале сентября.

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом сезоне оппоненты встречались в рамках ФНЛ. В Курске команды сыграли вничью — 3:3, а в Томске хозяева взяли верх — 2:1.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 2.35.

    На победу гостей дают — 3.15, ничья оценена — в 3.20.

    Футболистам «Томи» уже долгое время не платят зарплату. Они даже планировали бойкотировать матч с курской командой, так что настроение в клубе оставляют желать лучшего.

    И учитывая не особо важные результаты в гостевых матчах, в этой игре поставим на победу хозяев. 0

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    Прогноз на «Авангард» Курск — «Томь». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.35. 20 октября курский «Авангард» на своем поле сыграет с «Томью» в рамках 17-го тура ФНЛ. Встреча начнется в 16:00 по Москве.
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