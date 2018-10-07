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    «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 октября

    РПЛ Футбол России Зенит Краснодар
    В воскресенье, 7 октября, «Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 16:30 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «Краснодар».
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    «Зенит»

    Петербургский «Зенит» на данный момент возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, имея на своем счету 22 очка.

    В девяти сыгранных матчах «сине-бело-голубые» одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение.

    В трех последних турах подопечные Сергея Семака обыграли «Оренбург» (2:1) и «Локомотив» (5:3), а также уступили «Анжи» (1:2).

    Ранее на этой неделе «Зенит» играл в Лиге Европы с пражской «Славией», у которой выиграл 1:0 благодаря голу Александра Кокорина и вышел на первое место в таблице группы C.

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    «Краснодар»

    Футболисты «Краснодара» расположились на второй позиции в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков.

    В активе «горожан» серия из четырех побед кряду, за время которой они выиграли у «Локомотива» (2:1), «Анжи» (4:0), «Крыльев Советов» (3:0) и «Динамо» (3:0).

    Подопечные Олега Фоменко тоже выступают в Лиге Европы. В четверг они одержали волевую победу над «Севильей» (2:1) и упрочили свое лидерство в группе J, набрав шесть очков из шести возможных.

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    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Зенита» — 1.90, победа «Краснодара» — 4.30, ничья — 3.40.

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    «Сине-бело-голубые», безусловно, опасны на своем поле, однако невнятная игра против «Анжи» все же говорит нам о том, что ставить на чистую победу питерцев в данном случае не стоит, тем более что противостоять им будет вторая команда первенства.

    «Быки» действительно набрали неплохой ход. Особенно впечатлила их последняя победа над «Севильей».

    Исходя из этого, мы ждем напряженной игры, в которой может развернуться самый непредсказуемый сценарий. Мы бы взяли во внимание ставку «обе команды забьют», которая принимается с коэффициентом 1.84.

    Другой интересный вариант — «голы в обоих таймах» за 1.90. Когда между собой встречаются две атакующие команды, то можно рассчитывать на зрелищный футбол. 0

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    Прогноз на «Зенит» — «Краснодар». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84. В воскресенье, 7 октября, «Зенит» на своем поле примет «Краснодар» в рамках десятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 16:30 по московскому времени.
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