«Кардифф» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч 6-го тура английской Премьер-лиги 22 сентября

В 6-м туре чемпионата Англии «Кардифф» примет на своем поле «Манчестер Сити». Матч состоится 22 сентября и начнется в 17:00 по Москве. Прогноз на «Кардифф» — «Манчестер Сити».

«Кардифф»

Даже несмотря на относительно простой календарь, команда Нила Уорнока за пять туров так и не смогла победить. Правда, нулевые ничьи против «Ньюкасла» и «Хаддерсфилда» позволяют «лазурным птицам» парить над зоной вылета. Не высоко — на расстоянии одного очка — но все же парить.

В позапрошлом туре «Кардифф» на своем стадионе оказал более-менее достойное сопротивление «Арсеналу» (2:3). Более-менее, потому что по качеству игры «канониры» полностью превосходили валлийцев: 72% владения и 3-11 по попаданиям в створ в пользу команды Унаи Эмери.

В туре прошлом «The Bluebirds» и вовсе крупно «сгорели» «Челси» на «Стэмфорд Бридж» (1:4). Валлийцы забили первыми, но о сопротивлении не было и речи: даже оборонительные 4-4-1-1 не смогли удержать Азара от хет-трика. А 23% владения мячом «Кардиффа» и всего два попадания в рамку выглядят печально и бесперспективно.

«Манчестер Сити»

Что-то пока не ладится в команде Пепа Гвардиолы. За пять стартовых туров в рамках АПЛ «Манчестер Сити» уже успел оступиться в поединке против «Вулверхэмптона» (1:1).

Так в среду добавилось еще и домашнее поражение «Лиону» в Лиге чемпионов (1:2). Касательно победы французов можем только поаплодировать Фекиру и Бруно Женезио. Первый получил звание «Man of the match» от «Who Scored», второй просто порадовался победе своих подопечных.

«Лион» смог нейтрализовать главное качество «Манчестер Сити» — скорость. Причем больше скорость мысли. Ведь они 6 раз заставили «горожан» прервать опасную атаку и начинать со стандартных положений.

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Плюс, плотные 4-4-1-1 заставили «Сити» «гасить» издали — 9 дальних ударов. Причем отметим, что самыми бьющими игроками в команде Гвардиолы оказались крайние бэки Уокер и Делф — по три выстрела.

Прогноз

Букмекеры ожидают разноса. Причем тотального — минусовую полуторную фору «Сити» оценивают ниже 1,50. Трудно не согласиться. Однако позволим себе другой угол обзора.

Если «манкунианцы» будут реабилитироваться и разносить соперника в пух и прах, хозяевам поле ничего не остается, как только замкнуться на своей половине и терпеть в ожидании своего шанса.

Это дает надежду, что фолов, как и при обычной массовой позиционке, будет немного. Например, против «Челси» игроки «Кардиффа» нарушили правила 10 раз и не получили ни одного предупреждения. А среднее количество желтых за матч у «лазурных птиц» не превышает 1,5 карточки.

С другой стороны, вполне можно ожидать, что и сам «Сити» будет на нервах, потому пару раз может добренько врезать сопернику по ногам. Словом, прогнозируем стандартное для АПЛ количество карточек с перевесом хозяев поля.

Наша ставка — «Карточки: ИТ1 больше 1,5» за 1,53. 0