«Карабах» — «Шериф». Прогноз и ставки на матч Лиги Европы 30 августа 2018 года

В четверг, 30 августа, «Карабах» на своем примет «Шериф» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Баку, начнется в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Карабах» — «Шериф».

«Карабах»

Старт еврокубков начался для «Карабаха» участием в Лиге чемпионов, где подопечные Курбана Курбанова уступили борьбу в 3-м квалификационном раунде БАТЭ с общим счетом 1:2 после прохода словенской «Олимпии» и албанского «Кукеси». Тем самым коллектив из Азербайджана упустил шанс снова напомнить о себе после прошлогоднего выступления в главном клубном турнире Старого света, когда ему удалось дважды отобрать очки у «Атлетико».

В Лиге Европы команде снова выпал жребий в лице соперника из бывшего СССР. Но и здесь она столкнулась с угрозой вылета, ведь уступила в Молдове со счетом 0:1 на выезде. Посему для выхода в групповой этап турнира необходимо не просто побеждать, а делать это с разницей в два мяча, ибо любой другой результат, за исключением 1:0, который переведет игру в дополнительное время, «Карабах» не устраивает.

«Шериф»

Как и соперник, «Шериф» начинал еврокубковую кампанию в Лиге чемпионов. Сперва подопечные Горана Саблича смогли одолеть «Торпедо» Кутаиси со счетом 3:0, несмотря на поражение в первой игре 1:2 в гостях, но затем проиграли во втором квалификационном раунде уступили македонской «Шкендии» с минимальным счетом 0:1 по итогам двух поединков.

Дальше молдавский коллектив ожидала Лига Европы и исландский «Валюр», которые потрепал нервы сопернику. После домашней победы 1:0 тираспольцы проиграли в гостях 1:2, потому гол на выезде помог выйти в раунд плей-офф. Там еще один минимальный успех позволяет «Шерифу» рассчитывать на выход в групповой этап, а также — совершить реванш за поражение «Карабаху» в квалификации ЛЧ прошлого сезона.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев матча, коэффициент на победу которых равен 1,57, их выход в групповой этап — 2,10, тогда как успех гостей оценивается в 6,50, их выход в групповой этап — 1,67, а ничья — в 3,70. Рекомендуем ставить на то, что будет зафиксирована результативная ничья за 5,80. 0