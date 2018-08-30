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    «Астана» — АПОЭЛ. Прогноз и ставки на Лигу Европы 30 августа 2018 года

    Лига Европы АПОЭЛ
    Прогноз на «Астана» — АПОЭЛ
    Футболисты «Астаны»
    В четверг, 30 августа, «Астана» на своем поле примет АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Казахстане, начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Астана» — АПОЭЛ.
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    «Астана»

    «Астана» начала свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором прошла черногорскую «Сутьеску» (1:0 и 2:0).

    Затем подопечные Романа Григорчука расправились с датским «Мидтьюлланном» (2:1 и 0:0), а вот в третьем раунде квалификации уступили загребскому «Динамо» (0:2 и 0:1), вылетев в Лигу Европы.

    В первом матче раунда плей-офф «Астана» в гостях проиграла АПОЭЛу (0:1), пропустив единственный гол на 79-й минуте от Кажу.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В чемпионате Казахстана «Астана» выступает уверенно, удерживая лидерство по итогам 23 туров. В своем последнем матче она выиграла у «Кызылжара» (3:0).

    АПОЭЛ

    Футболисты АПОЭЛа уже успели преодолеть два раунда квалификации в Лиге Европы. Сначала они разобрались с эстонской «Флорой» (5:0 и 0:2).

    После этого киприоты прошли «Хапоэль» из города Беэр-Шева, с которым сыграли вничью в гостях (2:2) и победили дома (3:1).

    В домашнем матче с «Астаной» (1:0) АПОЭЛ владел небольшим преимуществом, но смог забить всего один мяч в концовке второго тайма.

    Что касается чемпионата Кипра, то он начался лишь на прошлых выходных, а дебютировать в нем АПОЭЛ еще не успел.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Астаны» — 2.00, победа АПОЭЛа — 4.00, ничья — 3.30.

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    В данном раскладе нет ничего удивительного, ведь команда Романа Григорчука традиционно хорошо играет на своем поле, что уже не раз доказывала.

    «Астана» достойно смотрелась даже на Кипре, но немного не дотерпела до нулевой ничьи. Теперь же ей нужно активно идти вперед, чтобы нивелировать преимущество соперника.

    Нам кажется, что вторая игра пройдет по схожему сценарию с первой встречей — команды будут предельно осторожны и закрыты. Исходя из этого, наш прогноз — «тотал голов меньше 2,5» за 1.70.

    Также мы бы присмотрелись к ставке «проход гостей» за 3.00, тем более что у «Астаны» уже есть опыт побед над АПОЭЛом в прошлых сезонах. 0

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    Прогноз на «Астана» — АПОЭЛ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70. В четверг, 30 августа, «Астана» на своем поле примет АПОЭЛ в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Казахстане, начнется в 17:00 по московскому времени.
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