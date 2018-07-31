«Крылья Советов» — ЦСКА. Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 31 июля

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В рамках первого тура РПЛ «Крылья Советов» на своей арене примут столичный ЦСКА. Поединок, который пройдет 30 июля в Самаре, начнется в 19:00 по Москве. Прогноз на «Крылья Советов» — ЦСКА.

«Крылья Советов»

Самарский клуб вернулся в Премьер-лигу, став чемпионов ФНЛ, но в межсезонье не слишком усилился.

Команду покинули защитники Иван Таранов и Али Гаджибеков, полузащитники Олег Ланин и Владислав Кулин.

Усилились самарцы полузащитником «Анжи» Павлом Яковлевым, хавбеком «СКА-Хабаровска» Максимом Канунниковым, еще несколько игроков вернулись из аренд.

В межсезонье «Крылья Советов» провели ряд контрольных матчей. В июне первым соперником на сербском сборе стал «Земун», выступающий в сербской Суперлиге. «Крылья» победили со счетом 1:0, гол на счету Соболева.

27 июня «Крылья Советов» провели на сборе в Сербии второй контрольный матч, в котором одержали победу над китайским клубом «Яньбянь Фуде» — 1:0. Мяч с передачи Дениса Ткачука забил Тарас Бурлак.

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Затем самарцы справились с сербской «Мачвой» (2:0) — голы забили Денис Ткачук и Сергей Корниленко.

В последнем матче сбора в Сербии «Крылья Советов» сыграли с клубом из Боснии и Герцеговины «Радник» вничью со счетом 0:0.

Первым соперником «Крыльев Советов» на австрийском сборе стал венский «Рапид», которому самарцы проиграли со счетом 0:1.

Во втором контрольном матче на сборе в Австрии «Крылья Советов» на последних минутах уступили пражской «Спарте» со счетом 1:2. Гол на счету Дениса Ткачука.

В третьем контрольном матче на австрийском сборе «Крылья Советов» 15 июля встречались с молодежной сборной Китая, разгромив ее со счетом 4:1. Дубль оформил Ткачук, еще по мячу забили Полуяхтов и Миюшкович.

Сбор самарцы завершили двумя матчами с немецкими клубами, представляющими вторую Бундеслигу, сначала сыграв вничью с «Хайденхаймом» (0:0), а потом потерпев разгромное поражение от «Эрцгебирге» (1:5). Отметим, что игры проходили в один день, с промежутком в 20 минут.

ЦСКА

ЦСКА в прошлом сезоне занял второе место, а в межсезонье потерял целый ряд важных игроков.

Завершили карьеру братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, ушли шведский полузащитник Понтус Вернблум, болгарский хавбек Георгий Миланов и израильтянин Бибрас Натхо.

Нигерийский нападающий Ахмед Муса, арендованный у «Лестера», покинул ЦСКА по истечении срока аренды. В аренду отправились Константин Базелюк и Сергей Ткачёв.

Последними потерями стали полузащитник Александр Головин, перешедший в «Монако», и бразилец Витиньо, который уехал во «Фламенго».

Что касается новичков, то армейский клуб подписал с английскими «Бристоль Сити» соглашение о переходе защитника сборной Исландии Хёрдура Магнуссона.

Также армейский клуб договорился о переходе 19-летнего центрального полузащитника Яки Бийола из словенского клуба «Рудар» (Веленье). Последним новичком станет арендованный у клуба «Байо» бразильский защитник Родриго Бекао.

В результате, ЦСКА стал самой молодой по возрасту командой РПЛ — средний возраст игроков чуть выше 23 лет.

Первый тренировочный сбор ЦСКА закрыл контрольным матчем с австрийским клубом «Адмира Ваккер» (1:1). Счет на 20-й минуте открыли армейцы — отличился Фёдор Чалов. Однако уже через 7 минут австрийцы отыгрались.

На втором сборе ЦСКА провел три контрольных матча: 7 июля армейцам противостоял датский «Копенгаген» (1:4), 11-го — немецкий «Гамбург» (0:1), а завершили сборы москвичи 15-е число разгромом турецкого «Бешикташа» (4:1)

Голами в матче с «Копенгагеном» и «Бешикташем» отличился Астемир Гордюшенко, еще по мячу туркам забили Федор Чалов и Дмитрий Ефремов.

Вернувшись в Москву ЦСКА провел последний контрольный матч — с красноярским «Енисеем» (1:1). На гол хавбека армейцев Дмитрия Ефремова красноярцы ответили точным ударом с пенальти в исполнении Марко Обрадовича.

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Сезон ЦСКА начал матчам за Суперкубок России против «Локомотива», в котором сыграли все три новичка, а единственный мяч был забит на 109-й минуте молодым Хетагом Хосоновым.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение ЦСКА. Коэффициент на победу команды Гончаренко — 2,30, а на «Крылья Советов» — 3,30. Ничья оценивается коэффициентом 3,10.

Армейцы, даже со своим молодым составом остаются фаворитами встречи. Матчи первого тура показали, чего ждать — непростой победы фаворита в один-два мяча.

Хотя у самарцев и раззабивался на сборах Ткачук, но оборона ЦСКА успешно сдержала в Суперкубке «Локомотив». Справится она и с самарскими форвардами.

Интересны также варианты «ЦСКА выиграет один из таймов» за 1,67, «обе забьют — нет» за 1,73 и ТМ 2,5 за 1,57. 0