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    Продолжатся ли летние мучения «Пари Сен-Жермен»?

    «Пари Сен-Жермен» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов по футболу 30 июля

    Международный кубок чемпионов ПСЖ Футбол Франции Атлетико Футбол Испании
    Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Атлетико»
    Джанлуиджи Буффон
    В понедельник, 30 июля, «Пари Сен-Жермен» сыграет с «Атлетико» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Сингапуре на стадионе «Национальный», начнется в 14:35 по московскому времени. Прогноз на «Пари Сен-Жермен» — «Атлетико».
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    «Пари Сен-Жермен»

    Футболисты «Пари Сен-Жермен» начали подготовку к новому сезону еще в начале июля на родной земле, где успели провести два товарищеских матча.

    В первом из них чемпионы Франции одержали победу над клубом «Сен-Женевьев» (1:0), а вот во втором неожиданно уступили «Шамбли» (2:4).

    Первую встречу на Международном кубке чемпионов парижане провели против «Баварии», которой проиграли 1:3, несмотря на то, что забили первый гол.

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    После этого «Пари Сен-Жермен» с еще более крупным счетом уступил «Арсеналу» (1:5). От поражения парижан не спас даже опыт Джанлуиджи Буффона, отыгравшего 72 минуты.

    «Атлетико»

    А вот тренерский штаб мадридского «Атлетико» этим летом сделал упор не на товарищеские матчи, а на тренировки.

    На данный момент «матрасники» успели провести всего один матч в рамках Международного кубка чемпионов против «Арсенала».

    Основное время игры завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти подопечные Диего Симеоне оказались сильнее — 3:1.

    В межсезонье состав «Атлетико» покинули Фернандо Торрес, Габи и Диогу Жота, но на их место пришли Родриго, Тома Лемар и Желсон Мартинш.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество французам: победа «Пари Сен-Жермен» — 2,30, победа «Атлетико» — 2,90, ничья — 3,70.

    Нам данный расклад кажется немного странным, тем более что в последней игре парижане без особых шансов проиграли «Арсеналу», с которым те же мадридцы играли на равных.

    Более того, если взглянуть на составы команд, то можно заметить, что у «матрасников» он сейчас более сбалансированный, тогда как у чемпионов Франции до сих пор отсутствуют многие ведущие игроки, отдыхающие после мундиаля.

    Таким образом, ставка на победу «Атлетико» выглядит очень заманчиво, но для подстраховки можно взять нулевую фору. Коэффициент в таком случае составит 2,15.

    Также мы бы взяли «тотал больше 2,5» за 1,73, ведь защита «Пари Сен-Жермен» сейчас напоминает проходной двор. Даже у такой оборонительной команды, как «Атлетико», должно быть достаточно шансов для взятия ворот. 0

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