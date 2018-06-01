На Колумбию без Салаха

В пятницу, 1 июня, состоится товарищеский матч между сборными Египта и Колумбии. Встреча двух участников предстоящего ЧМ-2018 пройдет в Италии. Прогноз на Египет — Колумбия.

Египет

Сборная Египта уверенно прошла отбор на чемпионат мира. В третьем раунде африканской квалификации египтяне выиграли свою группу, набрав 13 очков из 18 возможных.

В 2018 году сборная Египта, которая, напомним, будет соперником сборной России по чемпионату мира-2018, провела три товарищеских матча, не одержав ни одной победы. Египтяне в марте уступили сборной Португалии (1:2), затем сборной Греции (0:1), а уже в мае не смогли обыграть Кувейт (1:1).

Египтянам пока придется обходится без своей главной звезды Мохамеда Салаха, однако нападающий «Ливерпуля» обещает сыграть на чемпионате мира.

Колумбия

Колумбийская сборная добыла путевку в Россию, заняв в квалификации четвертое и последнее прямое место. Колумбия набрала 27 очков, лишь на одно очко опередив сборную Перу, которая затем отправилась в стыки.

Колумбия в 2018 году выходила на поле дважды. В марте колумбийцы сперва сенсационно обыграли сборную Франции, да еще и на выезде — 3:2 (забивали у победителей Луис Муриэль, Радамель Фалькао и Хуан Кинтеро). А затем колумбийская сборная разошлась миром с Австралией — 0:0.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча сборную Колумбии, оценивая победу гостей коэффициентом 1,63. В то же время успех Египта оценивается коэффициентом 6,20, а ничья — коэффициентом 3,90.

В этом матче рекомендуем поставить на победу Колумбии с коэффициентом 1,63. Также можно рассмотреть вариант «тотал больше 1,5» с коэффициентом 1,41.