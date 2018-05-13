«Уфа» — «Тосно». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

«Уфа»

Футболисты «Уфы» на данный момент занимают шестое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 40 очков.

Если подопечные Сергей Семака сохранят эту позицию, то в следующем сезоне смогут выступить в Лиге Европы. Чтобы гарантированно не пропустить конкурентов вперед, в заключительном туре нужно побеждать.

В последнее время «Уфа» проигрывает редко, но и побед у нее не так много, как хотелось бы. Так, в четырех предыдущих турах она обыграла «СКА-Хабаровск» (1:0), а также разошлась миром с ЦСКА (1:1), «Локомотивом» (0:0) и «Рубином» (0:0).

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В лазарете команды находятся Онджей Ванек и Еркебулан Сейдахмет. Из-за перебора желтых карточек на поле не выйдет Дмитрий Стоцкий.

«Тосно»

Игроки «Тосно» расположились на 15-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея на своем счету 24 очка.

Команда из Ленинградской области имеет равное количество баллов с «Анжи», но для того, чтобы избежать прямого вылета в ФНЛ, в последнем туре ей обязательно нужно сыграть лучше основного конкурента.

В национальном первенстве подопечные Дмитрия Парфенова не побеждали с 4 марта, когда обыграли «СКА-Хабаровск» (1:0). С тех пор команда провела восемь матчей, семь из которых проиграла.

Впрочем, к заключительному туру футболисты «Тосно» подходят в хорошем настроении, поскольку завоевали Кубок России.

Среди травмированных у «Тосно» значатся Павел Погребняк и Георгий Мелкадзе.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Уфы» — 1,83, победа «Тосно» — 4,90, ничья – 3,65.

1,83Победа «Уфы»

Действительно, сейчас все указывает на то, что выиграют уфимцы, которым нужны три очка для выхода в Лигу Европы.

Команда Сергея Семака находится в неплохой форме, достойно играет даже против фаворитов, а также очень надежна в обороне.

В то же время у «Тосно» много проблем. Подопечные Дмитрия Парфенова очень редко набирают очки, еще и не могут рассчитывать на некоторых своих лидеров. Ставим на хозяев!

2,65«Уфа» победит и не пропустит

Также можно присмотреться к ставке «хозяева победят и не пропустят» за 2,65, ведь оборона «Уфы» редко дает сбои, а уж тем более на своем поле.

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