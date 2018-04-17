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    Какая полоса у «Барселоны»?

    «Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанской Ла Лиги 17 апреля

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    Андрес Иниеста
    Андрес Иниеста
    Diario AS
    В 33-м туре испанского чемпионата по футболу «Сельта» 17 апреля примет «Барселону». Матч стартует в 22:00 по Москве. Прогноз на «Сельта» — «Барселона».

    «Сельта»

    «Небесные» все никак не выберутся из середины турнирной таблицы чемпионата. Сейчас в активе команды Хуана Карлоса Унсуэ 43 очка, что позволяет ей занимать девятое место.

    «Сельта» вполне оправдывает свое турнирное положение – она выступает с попеременным успехом. Пока ей не удается достичь стабильности результатов. За последние десять матчей в Примере «кельты» добыли три победы и четыре раза терпели поражение.

    Проиграла «Сельта» и в последнем туре. Выездная игра с «Леганесом» (0:1) была весьма печальной для подопечных Унсуэ, что для них характерно на чужих стадионах.

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    За все 90 минут «небесные» всего два раза потревожили вратаря соперника, тогда как хозяева поля 19 раз пробовали попасть по воротам «кельтов» и семь раз попали.

    «Барселона»

    В то время как лидеры соседних топ-чемпионатов уже по факту стали чемпионами, покой команде Вальверде только снится. Нет, она тоже скоро официально оформит свой титул, но у «Барселоны» возникли непредвиденные проблемы.

    Ближайшие события

    Сначала «Севилья» чуть не огрела «блаугранас», но упустила победу за две минуты до конца матча. Потом вроде бы все наладилось: уверенная победа над «Ромой» (4:1), Месси размялся на «Леганесе» (3:1, хет-трик аргентинца). А потом бац – и фиаско.

    Вылет из Лиги чемпионов от «Ромы» стал серьезной пощечиной по мордасам самолюбия Месси и Ко. Вся серьезность «травмы задетого эго» была видна в матче последнего тура против «Валенсии». «Летучие мыши» играли превосходно весь первый тайм. Они не давали продохнуть каталонцам, нанеся 11 ударов по воротам Тер Штегена.

    Но класс есть класс: его показали сначала Суарес, а потом Умтити. За малым движением последовала высокая эффективность. В итоге – победа 2:1 и укрепление позиций лидера в трудные с психологической точки зрения времена.

    Прогноз

    2,14«Тотал матча 2-3 гола»

    Дома «Сельта» играет куда лучше. За 15 поединков на «Балайдосе» футболисты Хуана Карлоса Унсуэ добыли семь побед и пять ничьих. При этом на своем поле «кельты» пропустили на десять голов меньше, чем на чужих полянах (17-27).

    Но цифрами не испугать такого зверя, как «Барселону». Думаем, что команды будут много бодаться и, возможно, «Сельта» добьется минимально возможного успеха (просто забьет). Но не более того. А «Барселона» не будет излишне напрягаться. Черную полосу нужно просто перетерпеть. Тем более, что назвать полосу каталонцев прямо-таки черной язык не повернется.

    Ставим «тотал матча 2-3 гола» за 2,14.

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