«Сельта» — «Барселона». Прогноз и ставки на матч 33-го тура испанской Ла Лиги 17 апреля

«Сельта»

«Небесные» все никак не выберутся из середины турнирной таблицы чемпионата. Сейчас в активе команды Хуана Карлоса Унсуэ 43 очка, что позволяет ей занимать девятое место.

«Сельта» вполне оправдывает свое турнирное положение – она выступает с попеременным успехом. Пока ей не удается достичь стабильности результатов. За последние десять матчей в Примере «кельты» добыли три победы и четыре раза терпели поражение.

Проиграла «Сельта» и в последнем туре. Выездная игра с «Леганесом» (0:1) была весьма печальной для подопечных Унсуэ, что для них характерно на чужих стадионах.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

За все 90 минут «небесные» всего два раза потревожили вратаря соперника, тогда как хозяева поля 19 раз пробовали попасть по воротам «кельтов» и семь раз попали.

«Барселона»

В то время как лидеры соседних топ-чемпионатов уже по факту стали чемпионами, покой команде Вальверде только снится. Нет, она тоже скоро официально оформит свой титул, но у «Барселоны» возникли непредвиденные проблемы.

Сначала «Севилья» чуть не огрела «блаугранас», но упустила победу за две минуты до конца матча. Потом вроде бы все наладилось: уверенная победа над «Ромой» (4:1), Месси размялся на «Леганесе» (3:1, хет-трик аргентинца). А потом бац – и фиаско.

Вылет из Лиги чемпионов от «Ромы» стал серьезной пощечиной по мордасам самолюбия Месси и Ко. Вся серьезность «травмы задетого эго» была видна в матче последнего тура против «Валенсии». «Летучие мыши» играли превосходно весь первый тайм. Они не давали продохнуть каталонцам, нанеся 11 ударов по воротам Тер Штегена.

Но класс есть класс: его показали сначала Суарес, а потом Умтити. За малым движением последовала высокая эффективность. В итоге – победа 2:1 и укрепление позиций лидера в трудные с психологической точки зрения времена.

Прогноз

2,14«Тотал матча 2-3 гола»

Дома «Сельта» играет куда лучше. За 15 поединков на «Балайдосе» футболисты Хуана Карлоса Унсуэ добыли семь побед и пять ничьих. При этом на своем поле «кельты» пропустили на десять голов меньше, чем на чужих полянах (17-27).

Но цифрами не испугать такого зверя, как «Барселону». Думаем, что команды будут много бодаться и, возможно, «Сельта» добьется минимально возможного успеха (просто забьет). Но не более того. А «Барселона» не будет излишне напрягаться. Черную полосу нужно просто перетерпеть. Тем более, что назвать полосу каталонцев прямо-таки черной язык не повернется.

Ставим «тотал матча 2-3 гола» за 2,14.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram