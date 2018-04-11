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    «Вулверхэмптон» — «Дерби Каунти». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 11 апреля

    Чемпионшип Футбол Англии Вулверхэмптон Дерби
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    Футболисты «Вулверхэмптона»
    Футболисты «Вулверхэмптона»
    wolves.co.uk
    В среду, 11 апреля, «Вулверхэмптон» на своем поле примет «Дерби Каунти» в рамках 42-го тура английского Чемпионшипа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Дерби Каунти».

    «Вулверхэмптон»

    «Волкам» для возвращение в Премьер-лигу в оставшихся 5-ти матчах необходимо набрать 3-и очка, или ждать осечек от конкурентов.

    Хорошую заявку для завоевания путевки в элиту команда Нуну Санту сделала в прошлом туре, когда обыграла своего прямого конкурента «Кардифф» (1:0) на его поле.

    В последних 5-ти встречах «оранжево-черные» положили в свою копилку 13-ть баллов (4-е победы и одна ничья). На «Молинью» «волки» переиграли «Рединг» (3:0) и «Бертон» (3:1) и поделили очки с «Халл Сити» (0:0). На выезде одержали 2-е виктории над «Миддлсбро» (2:1) и «Кардиффом» (1:0).

    Ближайшие события

    В родных стенах в 20-ти поединках «Вулверхэмптон» одержал 14-ть побед, 4-е раза сыграл вничью и 2-е встречи проиграл.

    «Дерби Каунти»

    Футболисты Гари Роуэтта после 40-а матчей с 68-ю очками находятся на 5-м месте, которое даст право на участие в плей-офф. Но на пятки им наступает «Миддлсбро» (41 поединок) и «Миллуол» (41 матч), которые отстают на 2-а и 3-и балла соответственно.

    «Бараны» выиграли последние 2-е встречи у «Престона» (1:0) в гостях и «Болтона» (3:0) дома. Этими викториями они прервали серию без побед, которая длилась 8-м игр. За этот период «Дерби Каунти» 5-ть матчей свел вничью и 3-и поединка проиграл.

    20-ть выездных матчей принесли команде из графства Дербишир 8-мь побед, 9-ть ничейных результатов и 3-и поражения.

    2,15обе забьют: да

    В прошлом сезоне «бараны» смогли одержать верх на поле «волков» со счетом 3:2, а в первом круге «Вулверхэмптон» победил в Дерби — 2:0.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Вулверхэмптон» — коэффициент на победу хозяев составляет 1,65.

    За успех «Дерби Каунти» дают 5,60, а ничью оценивают с коэффициентом 3,75.

    «Волки» одной ногой уже в Премьер-лиге, ведь отрыв от ближайшего преследователя составляет 9-ть баллов. А «бараны» еще на забронировали себе место в плей-офф, поэтому будут биться в этой встречи до последнего.

    Как мы считаем — команды должны продемонстрировать открытый футбол, значит ждем забитых мячей.

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