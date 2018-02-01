«Барселона» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч 1/2 финала Кубка Испании 1 февраля

«Барселона»

Обе предыдущие стадии Кубка вызвали у «Барселоны» трудности. Но только в первых матчах. Сначала в 1/8 каталонцы сыграли вничью с «Сельтой» 1:1. Потом в четвертьфинале проиграли «Эспаньолу» 0:1. Напомним, эти матчи «Барселона» проводила на выезде.

Странно, потому как в чемпионате чужие зрители не особо смущают «сине-гранатовых». Всего на одну ничью больше – такова статистика результатов выездных матчей команды Вальверде в Примере. По пропущенным ситуация одинаковая – по пять голов.

Примечательно: «блаугранас» не имели преимущества в эффективности в этих играх (3-4 по ударам в створ с «Сельтой» и 3-3 с «Эспаньолом»). Причем попаданий было всего треть от общего числа ударов. В ответных поединках ситуация была кардинально другая: половина ударов направлялась в створ, владение снова было на уровне, опасных атак было больше.

В последнем матче чемпионата против «Алавеса» «Барселона» пропустила первой. И далее вынуждена была решать задачу с помощью индивидуальных действий. Основные эпизоды случались с левого фланга обороны гостей, где орудовал Месси.

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Но 20 из 34 личных «игроцких» противостояний выиграли именно «едоки бобов». Что, в прочем, не помешало каталонцам выиграть 2:1. Хоть голы пришли после 70-й минуты, точность была на уровне (из 18-ти ударов 12 были в рамку).

«Валенсия»

Как мы и ожидали игра с «Реалом» получилась для «Валенсии» «одесской». В том смысле, что они дважды организовали привоз в своей штрафной. Причем два пеналя «мадридиста» пробили еще в первом тайме. Спорных эпизодов было много, в том числе и в штрафной «Реала», но арбитр матча Хавьер Фернандес побоялся ставить больше двух «точек» в игре.

Матч против «галактикос» показал сильные проблемы «летучих мышей» в центральной зоне. Десять из 13-ти ударов «Реал» наносил из пределов штрафной площадки соперника. У подопечных Тораля почти половина попыток была из-за штрафной.

Как и сегодняшний соперник, «Валенсия» испытала проблемы в гостевых матчах Кубка. С «Лас-Пальмасом» в 1/8 было 1:1, «Алавесу» в 1/4 проиграли 1:2. Но родные зрители и крепкие нервы помогли «летучим мышам» пройти за счет домашних матчей.

Прогноз

2,30«обе забьют и П1»

Последняя Кубковая игра между этими командами была как раз на полуфинальной стадии и как раз в феврале 2016-го. Тогда была ничья 1:1. Только матч проходил на поле «Валенсии», и «Барселона» имела преимущество только в контроле.

Значит, плохие выездные игры уже записаны в геноме «блауранас». Равно как и хорошие домашние, ведь первый матч полуфинала того года на «Камп Ноу» «Барселона» выиграла 7:0. Вальверде не дурак, он понимает, что лучше сделать все в первом матче. Пусть не будет разгрома, но «Барселона» обеспечит нужный результат.

Наша ставка – «обе забьют и П1» за 2,30.

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