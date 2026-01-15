В рамках турнира по профессиональному боксу в Филадельфии 17 января состоится поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в полусреднем весе между Лиамом Паро и Пэдди Донованом. Начало — 01:00 (мск).

Лиам Паро

Турнирное положение: Лиам Паро бывший чемпион мира по версии IBF в первом полусреднем весе. После потери титула он поднялся на категорию выше и теперь претендует на пояс в полусреднем весе. Австралиец является опытным бойцом с одним поражением в карьере.

Последние бои: Паро демонстрирует стабильно высокий уровень. В сентябре 2025 года он одержал уверенную победу единогласным решением судей над крепким французом Дэвидом Папотом в отборочном бою. До этого, в июне 2025 года, он досрочно победил Джонатана Наварро. Его единственное поражение произошло в декабре 2024 года, когда он раздельным решением судей уступил титул IBF Ричардсону Хитчинсу.

Состояние бойца: Лиам техничный и умный боксер-левша с отличным джебом, чувством дистанции и высокой дисциплиной. Он умеет контролировать темп боя, набирать очки и нейтрализовать атакующих соперников. Его опыт боев на чемпионском уровне является ключевым преимуществом. Однако Паро иногда не хватает агрессии и нокаутирующей мощи, чтобы уверенно заканчивать бои досрочно.

Пэдди Донован

Турнирное положение: Пэдди Донован перспективный ирландский боец, бывший претендент на титул IBF. После двух неудачных попыток завоевать пояс в боях с Льюисом Крокером он получил еще один шанс.

Последние бои: Карьера Донована пережила резкий поворот. В сентябре 2025 года он в повторном бою проиграл раздельным решением Льюису Крокеру, упустив вакантный титул IBF. В их первой встрече в марте 2025 года был дисквалифицирован за удар после гонга. До этих неудач Донован уверенно шел вперед, нокаутировав в мае 2024 года бывшего британского чемпиона Льюиса Ритсона.

Состояние бойца: Донован опасен с первых раундов и постоянно ищет возможность закончить бой досрочно. Однако его главные проблемы — недостаточная тактическая дисциплина, склонность к эмоциональным ошибкам и слабая защита.

Его поражения показали, что в напряженных, равных боях он может теряться и принимать неверные решения.

Статистика для ставок

Лиам Паро дошел до судейского решения в 4-х из пяти последних поединков

Пэдди Донован проиграл предыдущие 2 титульных боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают фаворитом Лиама Паро. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.68. На победу Пэдди Донована можно сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Паро, обладая превосходством в опыте и технике, будет стараться держать Донована на средней дистанции своим джебом, много двигаться и наказывать его за промахи. Лиам переиграет ирландца на средней дистанции, одержав уверенную победу.

