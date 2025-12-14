В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Луаны Сантос и Мелиссы Кроден в женском легчайшем весе. Начало — 04:30 (мск).

Владислав ПрусаковВладислав ПрусаковРедактор раздела Бои LiveSport.RuПодписаться в ТелеграмеПодписаться+

Луана Сантос

Турнирное положение: Сантос является восходящей звездой женского легчайшего дивизиона.  Бразильянка входит в топ-15 и занимает 15-ю строчку рейтинга UFC.

Последние бои: За последние 5 поединков Сантос одержала 4 победы.  В предыдущем бою она одолела Таинару Лисбоа удушающим приемом, но этого уступила по очкам Кейси О'Нил в наилегчайшем весе.  Ранее также в активе бразильянки были досрочные победы над Марией Агаповой и Джулианой Миллер и виктория по очкам над Стефани Эггер.

Состояние бойца: Луана базовый борец с отличными навыками дзюдо и бразильского джиу-джитсу.  В своих боях действует по одному и тоже сценарию: идет в ноги с первой же минуты, быстро переводит соперниц в партер и изматывает их контролем на настиле.  Ее физическая сила впечатляет.  Однако в стойке не хватает разнообразия, и против техничных ударниц у могут возникнуть проблемы.

Мелисса Кроден

Турнирное положение: Кроден дебютирует в UFC после успешных выступлений в LFA.  Канадская спортсменка ранее проиграла в карьере дважды за 9 боев.

Последние бои: Кроден выиграла предыдущие 3 поединка.  В последних боях она досрочно победила Таинару Лисбоа (ту же соперницы, что и Сантос), Эшли Дин и Катарину Ленер.  Ее последнее поражение было от Жаклин Кавальканти по очкам в 2023 году, нынешнего представителя топ-10 в легчайшем весе UFC.

Состояние бойца: Мелисса представляет собой классического ударника с хорошими антропометрическими данными.  Ее рост и размах рук в 175 см являются серьезным преимуществом. Кроден предпочитает работать на дальней дистанции, используя джеб и мидл-кики.

Однако впечатляющей ударной мощи нет, а физические кондиции довольно посредственны.

Статистика для ставок

  • Сантос выиграла 4 из пяти последних боев
  • Кроден одержала 3 победы подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Луане Сантос.  На ее победу можно поставить за 1.45, тогда как на успех Мелиссы Кроден предлагают сделать ставку за 2.70.

Прогноз: Сантос продолжит использовать свою борьбу.  Она постарается как можно быстрее сократить дистанцию и перевести бой в партер, где имеет явное преимущество.  Кроден ничем не выделяется и является бойцом среднего уровня.  Так что дебют канадки в UFC будет омрачен поражением.

2.20Победа Луаны Сантос сабмишномСтавка на бой #1Поставить
Ставка 1000  с коэффициентом 2.20 на бой Сантос — Кроден  принесёт чистый выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: Победа Луаны Сантос сабмишном за 2.20.