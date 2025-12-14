В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Луаны Сантос и Мелиссы Кроден в женском легчайшем весе. Начало — 04:30 (мск).

Луана Сантос

Турнирное положение: Сантос является восходящей звездой женского легчайшего дивизиона. Бразильянка входит в топ-15 и занимает 15-ю строчку рейтинга UFC.

Последние бои: За последние 5 поединков Сантос одержала 4 победы. В предыдущем бою она одолела Таинару Лисбоа удушающим приемом, но этого уступила по очкам Кейси О'Нил в наилегчайшем весе. Ранее также в активе бразильянки были досрочные победы над Марией Агаповой и Джулианой Миллер и виктория по очкам над Стефани Эггер.

Состояние бойца: Луана базовый борец с отличными навыками дзюдо и бразильского джиу-джитсу. В своих боях действует по одному и тоже сценарию: идет в ноги с первой же минуты, быстро переводит соперниц в партер и изматывает их контролем на настиле. Ее физическая сила впечатляет. Однако в стойке не хватает разнообразия, и против техничных ударниц у могут возникнуть проблемы.

Мелисса Кроден

Турнирное положение: Кроден дебютирует в UFC после успешных выступлений в LFA. Канадская спортсменка ранее проиграла в карьере дважды за 9 боев.

Последние бои: Кроден выиграла предыдущие 3 поединка. В последних боях она досрочно победила Таинару Лисбоа (ту же соперницы, что и Сантос), Эшли Дин и Катарину Ленер. Ее последнее поражение было от Жаклин Кавальканти по очкам в 2023 году, нынешнего представителя топ-10 в легчайшем весе UFC.

Состояние бойца: Мелисса представляет собой классического ударника с хорошими антропометрическими данными. Ее рост и размах рук в 175 см являются серьезным преимуществом. Кроден предпочитает работать на дальней дистанции, используя джеб и мидл-кики.

Однако впечатляющей ударной мощи нет, а физические кондиции довольно посредственны.

Статистика для ставок

Сантос выиграла 4 из пяти последних боев

Кроден одержала 3 победы подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Луане Сантос. На ее победу можно поставить за 1.45, тогда как на успех Мелиссы Кроден предлагают сделать ставку за 2.70.

Прогноз: Сантос продолжит использовать свою борьбу. Она постарается как можно быстрее сократить дистанцию и перевести бой в партер, где имеет явное преимущество. Кроден ничем не выделяется и является бойцом среднего уровня. Так что дебют канадки в UFC будет омрачен поражением.

Ставка: Победа Луаны Сантос сабмишном за 2.20.