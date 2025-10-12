В рамках турнира UFC в Рио-де-Жанейро 12 октября состоится бой Висенте Люке и Йоэля Альвареса в полусреднем весе. Начало — 02:00 (мск).

Висенте Люке

Турнирное положение: Люке опытный ветеран UFC с более чем 10 годами выступлений в промоушене. Несмотря на недавние неудачи, он остается одним из самых опасных бойцов дивизиона.

Последние бои: В июне 2025 года Люке проиграл Кевину Холлэнду сабмишном во втором раунде. До этого была быстрая победа над Тембой Горимбо и поражение от Хоакина Бакли. За последние пять боев у американца лишь две виктории.

Состояние бойца: Люке известен своей агрессивной манерой ведения боя и мощными ударами. Его коронные комбинации в клинче и работа локтями не раз приносили ему победы. Однако в последнее время он стал чаще пропускать и выглядит менее уверенным.

Йоэль Альварес

Турнирное положение: Альварес один из самых перспективных бойцов легкого веса, решивший сменить дивизион и дебютировать в категории до 77 кг. Испанец находится на впечатляющей серии побед.

Последние бои: В декабре 2024 года Альварес нокаутировал Драккара Клозе в первом раунде. До этого была победа над Элвесом Бреннером и Марком Диакеси. Всего за последние пять боев испанец одержал четыре победы.

Состояние бойца: Альварес неудобный соперник для любого бойца дивизиона, благодаря своему росту (188 см) и размаху рук (196 см). Он мастерски использует джеб и лоу-кики, а также обладает внушительным арсеналом приемов на настиле.

Его прогресс от боя к бою впечатляет.

Статистика для ставок

Люке проиграл 3 из последних пяти боев

Альварес одержал 4 победы в последних пяти поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Альвареса безоговорочным фаворитом, предлагая поставить на его победу за 1.20. На успех Люке можно поставить за 4.80.

Прогноз: На бумаге Альварес выглядит явным фаворитом — он моложе, выше, имеет лучшую серию и находится на подъеме. Однако Люке опытный ветеран, который знает, как справляться с разными соперниками. Его агрессивный стиль может создать проблемы для Альвареса, особенно если бой перейдет в клинч. В возрасте 33-х лет Люке еще способен на сенсацию, особенно когда от него уже ничего не ждут.

Ставка: Победа Висенте Люке за 4.80.