В рамках турнира UFC 320 5 октября состоится бой Абуса Магомедова и Джо Пайфера в среднем весе. Начало — 06:00 (мск).

Абус Магомедов

Турнирное положение: Магомедов опытный ветеран ММА, который успел выступить в PFL и UFC. Немецкий боец дагестанского происхождения сейчас находится на лучшей серии в своей карьере в UFC, занимая 15-ю строчку в рейтинге.

Последние бои: Абус одержал три победы подряд. В апреле 2025 года Магомедов переиграл по очкам опасного ударника Мишеля Перейру. До этого были победы над Брунно Феррейрой и Уорли Алвисом. Немец от боя к бою показывает, что может побеждать разными способами.

Состояние бойца: Магомедов разносторонний боец с хорошими навыками как в стойке, так и в партере. Его главная сила — опыт и умение адаптироваться под соперника. Однако в возрасте 35 лет его скорость уже не та, и против молодых оппонентов он может испытывать проблемы.

Джо Пайфер

Турнирное положение: Пайфер один из самых перспективных бойцов среднего веса. Американец быстро прогрессирует и уже успел показать себя против сильных соперников.

Последние бои: Джо находится на серии из двух побед. В июне 2025 года Пайфер одержал важную победу над ветераном Келвином Гастелумом. До этого был нокаут против Марка-Андре Баррио в первом раунде. Американец доказал, что может побеждать не только досрочно, но и по очкам в затяжных боях.

Состояние бойца: Пайфер ярко выраженный панчер с нокаутирующей мощью в обеих руках. Его стиль построен на постоянном давлении и поиске досрочной победы.

Однако после поражения от Херманссона по очкам он стал более тактичным и не бросается в размены.

Статистика для ставок

75% побед Магомедова в карьере достигнуты досрочно

85% побед Пайфера в ММА были досрочными

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Пайфера фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.57. На победу Магомедова раунда можно поставить за 2.58.

Прогноз: Этот бой обещает быть ярким уже с первых секунд. Оба бойца любят идти вперед и имеют большой арсенал разных ударов в стойке. Пайфер будет пытаться задавить Магомедова своими многоударными комбинациями, а немец, наверняка, ответит точными контратаками. Учитывая стили обоих парней и их статистику досрочных побед, высока вероятность, что бой не дойдет до конца второго раунда.

2.08 Тотал меньше 1.5 раунда Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на бой Магомедов — Пайфер позволит вывести на карту выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал меньше 1.5 раунда за 2.08.