В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября в женском минимальном весе сойдутся Лома Лукбунми и Алексия Таинара. Начало — 04:25 (мск).

Лома Лукбунми

Турнирное положение: Лукбунми — одна из самых опытных бойцов дивизиона, которая провела в UFC уже 8 боев. Ныне она занимает 14-ю строчку в рейтинге минимального веса.

Последние бои: Лома выиграла три из последних четырех поединков. В апреле этого года она переиграла по очкам Истелу Нунес, до этого была аналогичная победа над Бруной Бразил. Единственное поражение за последние годы она потерпела от Лупиты Годинез.

Состояние бойца: Главное оружие Ломы — ее коронные лоу-кики и грамотная работа в клинче. Лукбунми постоянно бьет по ногам и корпусу, изматывая соперниц сменой этажей. Однако с возрастом ее ударная мощь не увеличивается, и все чаще она побеждает лишь решением судей.

Алексия Таинара

Турнирное положение: Таинара — одна из самых перспективных бойцов дивизиона. Бразильянка уверенно стартовала в UFC, финишировав Молли МакКэн в первом раунде.

Последние бои: Бразильянка находится на серии из 7 побед подряд. В UFC она сразу же заявила о себе досрочной победой над МакКэн, а до этого доминировала в региональных промоушенах. Шесть из ее 12-ти побед Таинары достигнуты сабмишном.

Состояние бойца: Таинара — разносторонний боец с отличными навыками бразильского джиу-джитсу. Она агрессивна, постоянно давит и ищет возможность завершить бой досрочно.

Ее физические кондиции и молодость дают ей преимущество над многими опытными соперницами.

Статистика для ставок

Таинара одержала 7 побед подряд

Лукбунми выиграла 3 из последних 4 боев решением судей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном бою букмекеры считают Таинару фаворитом, предлагая на ее победу коэффициент 1.45. На победу Лукбунми можно поставить за 2.55.

Прогноз: Лукбунми будет пытаться контролировать дистанцию своими лоу-киками, но Таинара слишком сильна физически и разнообразна в плане арсенала. Бразильянка сможет перевести бой в партер, где имеет явное преимущество. Однако Лома известна своей выносливостью и упорством, поэтому вполне может продержаться все три раунда.

Ставка: Победа Алексии Таинары по очкам за 1.90.