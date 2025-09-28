В рамках турнира UFC в Перте 28 сентября встретятся Джим Крут и Иван Эрслан в полутяжелом весе. Начало — 04:45 (мск).

Джим Крут

Турнирное положение: Крут является опытным бойцом UFC, известным своими впечатляющими победами на старте карьеры. Австралиец пытается вернуться в топ-15 дивизиона после череды неудач.

Последние бои: В последнем поединке Крут одержал победу сабмишном над Марчином Прахнио в июле 2025 года. До этого была ничья с Родольфо Беллато и поражение от Алонзо Менифилда. За последние пять боев у австралийца лишь две победы.

Состояние бойца: Крут обладает отличными навыками бразильского джиу-джитсу и мощными ударами с правой. Однако его главная проблема — уязвимость в стойке, где он несколько раз оказывался в нокауте. В последних боях он стал более осторожным, предпочитая работать в партере.

Иван Эрслан

Турнирное положение: Эрслан ветеран европейских промоушенов, который недавно дебютировал в UFC. Хорватский боец имеет солидный опыт выступлений в KSW.

Последние бои: В UFC Эрслан потерпел два поражения подряд — от Навахо Стирлинга и Иона Куцелабы по очкам. Перед этим он одержал впечатляющую победу нокаутом над Богданом Гнидко в KSW. Всего за последние пять боев у него две победы и три поражения.

Состояние бойца: Иван славится своей ударной мощью и агрессивным стилем. Шесть из его 14-ти побед достигнуты нокаутом.

Однако в UFC он столкнулся с более высоким уровнем конкуренции, где его недостатки в борьбе и стойке стали очевидны.

Статистика для ставок

Крут в последних пяти боях лишь дважды одержал победу

Эрслан проиграл оба своих боя в UFC

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Крута фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.52. На успех Эрслана можно поставить за 2.60.

Прогноз: Оба бойца подходят к этому поединку после не самых убедительных выступлений. Крут будет стараться перевести бой в партер, где имеет преимущество. Эрслан, в свою очередь, попытается сохранить бой в стойке и использовать свою ударную мощь. Учитывая осторожный стиль обоих бойцов в последнее время, вероятна тактическая битва с минимальным риском.

1.70 Тотал больше 2.5 раундов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка: Тотал больше 2.5 раундов за 1.70.