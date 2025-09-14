ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
    Диего Лопес прервет винстрик Джина Силвы?

    Лопес — Силва. Ставка (к. 2.60) и прогноз на ММА, UFC Fight Night 259, 14 сентября 2025 года

    Прогноз и ставки на Лопес — Силва
    Джин Силва
    В рамках турнира UFC Fight Night 259 14 сентября в Сан-Антонио состоится поединок Диего Лопеса и Джина Силвы в полулегком весе. Начало — 03:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Лопес — Силва, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Диего Лопес

    Турнирное положение: Лопес занимает вторую строчку рейтинга полулегкого дивизиона UFC. Бразильский боец недавно дрался за титул чемпиона, но уступил Александру Волкановски.

    Последние бои: За последние 5 поединков Диего одержал 4 победы и потерпел одно поражение. Он нокаутировал Содика Юсуффа и Пэта Сабатини, а также переиграл по очкам Брайана Ортегу и Дэна Иге. В титульном бою Лопес уступил единогласным решением Волкановски.

    Состояние бойца: Лопес агрессивный ударник с отличными физическими данными. Его главные преимущества — рост и размах рук, позволяющие контролировать дистанцию. Однако в последнем бою проявились проблемы с разнообразием атак и выносливостью в поздних раундах.

    Джин Силва

    Турнирное положение: Силва занимает десятую строчку рейтинга и является одним из самых перспективных бойцов дивизиона. Бразилец получил награду «Дебют года» в UFC и продолжает впечатлять своими выступлениями.

    • Последние бои: Силва выиграл все 5 поединков в UFC, причем все — досрочно. В своем последнем бою он задушил Брайса Митчелла, до этого нокаутировал Мелсика Багдасаряна и Дрю Добера. В UFC у него 4 виктории нокаутом и один триумф сабмишном.

    Состояние бойца: Сильва — невероятно опасный кикбоксер с впечатляющей ударной мощью в обеих руках. Его прозвище «Лорд» полностью отражает доминирующий стиль ведения боя.

    Однако он еще не встречался с бойцами топ-уровня, что может стать проблемой против Лопеса.

    Статистика для ставок

    • Сильва выиграл все 5 боев в UFC досрочно

    • Лопес проиграл только 2 из последних десяти поединков

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры отдают предпочтение Джину Сильве. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.45, тогда как на успех Диего Лопеса предлагают сделать ставку за 2.60.

    Прогноз: Это классическое противостояние опытного топ-бойца и восходящей звезды. Лопес будет использовать свое преимущество в росте и размахе рук, работая на дистанции. Силва опасен своими мощными ударами и будет искать возможность закончить бой досрочно. Но опыт Лопеса и его умение контролировать дистанцию станут ключевыми факторами. Бразилец сумеет избежать опасных обменов и будет набирать очки за счет точных джебов и работы ногами.

    Ставка: Победа Диего Лопеса за 2.60.

    Лопес — Силва: прогноз и ставка за 2.60, статистика, коэффициенты матча 14.09.202503:40. Диего Лопес прервет винстрик Джина Силвы?
