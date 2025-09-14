Ахмадалиев — Иноуэ. Ставка (к. 1.95) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Нагое, 14 сентября 2025 года

В рамках турнира по профессиональному боксу в Нагое 14 сентября состоится титульный поединок между Наоей Иноуэ и Муроджоном Ахмадалиевым во втором легчайшем весе за звание абсолютного чемпиона мира. Начало — 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ахмадалиев — Иноуэ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Муроджон Ахмадалиев

Турнирное положение: Ахмадалиев является официальным претендентом на титул чемпиона мира. Узбекский боксер уже успел побывать чемпионом в этом дивизионе, но потерял пояса в объединительном бою.

Последние бои: После неудачи против Марлона Тапалеса Ахмадалиев одержал три победы подряд, причем все досрочно. В мае этого года он остановил Луиса Кастильо в Мексике.

Состояние бойца: Узбекский боксер славится своей мощной ударной работой. Его коронные хуки в печень и точные акцентированные удары всегда представляют серьезную угрозу. Ахмадалиев демонстрирует выдержку и умеет ждать свой момент для решающего удара.

Наоя Иноуэ

Турнирное положение: Иноуэ действующий абсолютным чемпионом мира. Японский боксер по праву входит в число лучших бойцов планеты независимо от весовых категорий.

Последние бои: Иноуэ находится на впечатляющей серии из 11-ти досрочных побед в титульных поединках. В мае 2025 года он нокаутировал Рамона Карденоса, хотя сам побывал в нокдауне во втором раунде.

Состояние бойца: Японский чемпион сочетает высокую скорость с нокаутирующей мощью. Его умение работать сериями и менять углы атаки делает его крайне неудобным соперником.

Однако в последних боях стала заметна уязвимость Иноуэ в защите.

Статистика для ставок

Иноуэ одержал 11 побед подряд досрочно в титульных боях

Ахмадалиев выиграл три последних боя нокаутом

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В титульном противостоянии букмекеры считают Иноуэ явным фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.15. На победу Ахмадалиева можно поставить за 6.05.

Прогноз: Этот бой обещает быть одним из самых интересных в карьере Иноуэ. Ахмадалиев обладает всеми необходимыми качествами для серьезного испытания чемпиона. Его мощные удары по корпусу могут стать ключевым фактором против японского боксера. Основные события явно развернутся во второй половине боя. И вряд ли встреча дойдет до решения.

Ставка: Досрочная победа в 7-12 раундах за 1.95.