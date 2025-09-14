ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эдуард СперцянСперцян, Вендел и ещё 5 главных трансферов РПЛ, сорвавшихся летом 2025 года Игроки Марселя празднуют гол«Марсель» устроил шоу против «Лорьяна»: команда Де Дзерби размялась перед Лигой Чемпионов Алехандро Гримальдо празднует голЮльманн начал с победы над «Айнтрахтом»: всё решили два гола Гримальдо со штрафных
  • 11:14
    • Капризов хочет получать в «Миннесоте» от 18 до 19 млн долларов в год
  • 08:21
    • Зидан готов возглавить сборную Франции
  • 07:53
    • Футболист «Барселоны» Гави получил травму
  • 11:27
    • Парфенов возглавил московское «Торпедо»
  • 08:34
    • Анчелотти высказался о будущем Неймара в сборной Бразилии
  • 00:50
    • Нападающий «Коринтианса» Негао может продолжить карьеру в «Зените»
  • 00:06
    • Турция уверенно обыграла Грецию и пробилась в финал Евробаскета
    Все новости спорта

    Ахмадалиев отберет у Иноуэ все титулы?

    Ахмадалиев — Иноуэ. Ставка (к. 1.95) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Нагое, 14 сентября 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на Бокс Прогнозы на WBC Прогнозы на WBO Прогнозы на WBA Прогнозы на IBF
    Прогноз и ставки на Ахмадалиев — Иноуэ
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Наоя Иноуэ
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Нагое 14 сентября состоится титульный поединок между Наоей Иноуэ и Муроджоном Ахмадалиевым во втором легчайшем весе за звание абсолютного чемпиона мира. Начало — 15:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Ахмадалиев — Иноуэ, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Муроджон Ахмадалиев

    Турнирное положение: Ахмадалиев является официальным претендентом на титул чемпиона мира. Узбекский боксер уже успел побывать чемпионом в этом дивизионе, но потерял пояса в объединительном бою.

    Последние бои: После неудачи против Марлона Тапалеса Ахмадалиев одержал три победы подряд, причем все досрочно. В мае этого года он остановил Луиса Кастильо в Мексике.

    Состояние бойца: Узбекский боксер славится своей мощной ударной работой. Его коронные хуки в печень и точные акцентированные удары всегда представляют серьезную угрозу. Ахмадалиев демонстрирует выдержку и умеет ждать свой момент для решающего удара.

    Наоя Иноуэ

    Турнирное положение: Иноуэ действующий абсолютным чемпионом мира. Японский боксер по праву входит в число лучших бойцов планеты независимо от весовых категорий.

  • Фонт встретится с Мартинезом, Лопес против Силвы. Анонс карда UFC Noche
  • Большой шанс для Джина Силвы, возвращение Роба Фонта
  • 10/09/2025

    • Последние бои: Иноуэ находится на впечатляющей серии из 11-ти досрочных побед в титульных поединках. В мае 2025 года он нокаутировал Рамона Карденоса, хотя сам побывал в нокдауне во втором раунде.

    Состояние бойца: Японский чемпион сочетает высокую скорость с нокаутирующей мощью. Его умение работать сериями и менять углы атаки делает его крайне неудобным соперником.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    Однако в последних боях стала заметна уязвимость Иноуэ в защите.

    Статистика для ставок

    • Иноуэ одержал 11 побед подряд досрочно в титульных боях

    • Ахмадалиев выиграл три последних боя нокаутом

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В титульном противостоянии букмекеры считают Иноуэ явным фаворитом, предлагая на его победу коэффициент 1.15. На победу Ахмадалиева можно поставить за 6.05.

    Прогноз: Этот бой обещает быть одним из самых интересных в карьере Иноуэ. Ахмадалиев обладает всеми необходимыми качествами для серьезного испытания чемпиона. Его мощные удары по корпусу могут стать ключевым фактором против японского боксера. Основные события явно развернутся во второй половине боя. И вряд ли встреча дойдет до решения.

    Ставка: Досрочная победа в 7-12 раундах за 1.95.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Пари НН — Оренбург
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Барыс — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Хетафе — Овьедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  3.25
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Хайденхайм — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.57
  • Прогноз на матч Майнц — РБ Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.42
  • Прогноз на матч Фрайбург — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.66
  • Прогноз на матч Унион — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.35
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  2.75
  • Прогноз на матч Ахмат — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Захрай — Вавринка
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ахмадалиев — Иноуэ: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 14.09.202515:00. Ахмадалиев отберет у Иноуэ все титулы?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры