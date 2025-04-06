Кеннеди Нзечукву
Турнирное положение: На сегодняшний день африканский боец замыкает топ-15 тяжелого дивизиона. Ранее он выступал в категории до 93 кг, однако дрался там не слишком успешно.
Последние бои: В декабре прошлого года Нзечукву одержал победу нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески. До этого аналогичным образом нигериец победил и Джоша Барнетта. Правда, еще ранее дважды проиграл в полутяжелой категории, после чего решил сменить дивизион и подняться выше.
Состояние бойца: Смена дивизиона пошла нигерийцу на пользу. Побеждал Нзечукву пока что только бойцов не самого высокого уровня. Однако в категории до 93 кг у него были проблемы даже с середняками. Из сильных сторон нигерийца можно отметить его прессинг и грамотную работу в стойке.
Мартин Будай
Турнирное положение: Два года назад боец из Словакии также был в числе сильнейших тяжеловесов. Однако после поражения от Шамиля Газиева он покинул топ-15.
Последние бои: Мартин до недавнего времени шел в UFC на серии из четырех побед, пока не уступил Шамилю Газиеву техническим нокаутом. Однако ту неудачу словак закрыл в прошлогоднем поединке с Андреем Орловским, одолев ветерана единогласным решением.
Состояние бойца: Мартин привык вести свои поединки в спокойном и размеренном темпе. Однако ему неудобно действовать против соперников, предпочитающих агрессивный прессинг.
В борьбе Будай выглядит довольно посредственно, да и поставленного нокаутирующего удара у данного бойца нет. В целом, является типичным середняком тяжелого дивизиона.
Статистика для ставок
- Будай за последние 5 поединков проиграл только один раз
- Нзечукву одержал 5 побед и потерпел 2 поражения за предыдущие 7 боев
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Кеннеди Нзечукву считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как на успех Будая предлагают сделать ставку за 4.05.
Прогноз: Класс грядущих оппонентов примерно сопоставим. Вероятно, Кеннеди будет действовать первым номером и прессинговать словака. Однако финишировать Мартина не так уж и легко. Тем более стоит учитывать разницу в габаритах не в пользу африканца. Яркого нокаута в этом противостоянии на первых минутах ожидать не стоит. Здесь все может затянуться на 3 раунда и дойти до судейского решения.
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Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.81.