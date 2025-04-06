ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак» — «Ростов»23-й тур РПЛ. Ледяхов уверен в победе «Зенита» над «Локо», Пятибратов ждет потери «Спартаком» очков в Ростове Сборная РоссииДорога обратно. Когда состоится возвращение России в мировой футбол? Игроки Нанта празднуют голДомашнее поражение от «Нанта» рушит мечты «Ниццы» о Лиге чемпионов
    Все новости спорта

    Быстрого нокаута не будет

    Нзечукву — Будай. Ставка (к. 1.81) и прогноз на ММА, UFC Vegas 105, 6 апреля 2025 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC
    Прогноз и ставки на Нзечукву — Будай
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Будай
    В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Кеннеди Нзечукву и Мартина Будая в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Нзечукву — Будай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Кеннеди Нзечукву

    Турнирное положение: На сегодняшний день африканский боец замыкает топ-15 тяжелого дивизиона. Ранее он выступал в категории до 93 кг, однако дрался там не слишком успешно.

    Последние бои: В декабре прошлого года Нзечукву одержал победу нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески. До этого аналогичным образом нигериец победил и Джоша Барнетта. Правда, еще ранее дважды проиграл в полутяжелой категории, после чего решил сменить дивизион и подняться выше.

    Состояние бойца: Смена дивизиона пошла нигерийцу на пользу. Побеждал Нзечукву пока что только бойцов не самого высокого уровня. Однако в категории до 93 кг у него были проблемы даже с середняками. Из сильных сторон нигерийца можно отметить его прессинг и грамотную работу в стойке.

    Мартин Будай

    Турнирное положение: Два года назад боец из Словакии также был в числе сильнейших тяжеловесов. Однако после поражения от Шамиля Газиева он покинул топ-15.

  • Тяжелый вес UFC на грани краха. Середняки и ветераны в топ-15, но нет новых звезд
  • Тяжелому дивизиону UFC нужны перемены. Таким слабым «королевский вес» не был никогда
  • 28/03/2025

    • Последние бои: Мартин до недавнего времени шел в UFC на серии из четырех побед, пока не уступил Шамилю Газиеву техническим нокаутом. Однако ту неудачу словак закрыл в прошлогоднем поединке с Андреем Орловским, одолев ветерана единогласным решением.

    Состояние бойца: Мартин привык вести свои поединки в спокойном и размеренном темпе. Однако ему неудобно действовать против соперников, предпочитающих агрессивный прессинг.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda

    В борьбе Будай выглядит довольно посредственно, да и поставленного нокаутирующего удара у данного бойца нет. В целом, является типичным середняком тяжелого дивизиона.

    Статистика для ставок

    • Будай за последние 5 поединков проиграл только один раз

    • Нзечукву одержал 5 побед и потерпел 2 поражения за предыдущие 7 боев

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Кеннеди Нзечукву считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как на успех Будая предлагают сделать ставку за 4.05.

    Прогноз: Класс грядущих оппонентов примерно сопоставим. Вероятно, Кеннеди будет действовать первым номером и прессинговать словака. Однако финишировать Мартина не так уж и легко. Тем более стоит учитывать разницу в габаритах не в пользу африканца. Яркого нокаута в этом противостоянии на первых минутах ожидать не стоит. Здесь все может затянуться на 3 раунда и дойти до судейского решения.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.81.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Анисимова — Наварро
  • Теннис
  • Сегодня в 01:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Микельсен — Тиафо
  • Теннис
  • Сегодня в 02:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Шарлотт — Сакраменто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Индиана — Юта
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Вашингтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Торонто — Детройт
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Бостон — Финикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Чикаго — Портленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хьюстон — Оклахома
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сан-Антонио — Кливленд
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Голден Стэйт — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Лейкерс — Нью-Орлеан
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Клипперс — Даллас
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Карбальес-Баэна — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Нзечукву — Будай: прогноз и ставка за 1.81, статистика, коэффициенты матча 06.04.202504:40. Быстрого нокаута не будет
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры