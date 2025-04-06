В рамках турнира UFC Vegas 105 6 апреля состоится поединок Кеннеди Нзечукву и Мартина Будая в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Нзечукву — Будай, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Кеннеди Нзечукву

Турнирное положение: На сегодняшний день африканский боец замыкает топ-15 тяжелого дивизиона. Ранее он выступал в категории до 93 кг, однако дрался там не слишком успешно.

Последние бои: В декабре прошлого года Нзечукву одержал победу нокаутировал в первом раунде Лукаса Бжески. До этого аналогичным образом нигериец победил и Джоша Барнетта. Правда, еще ранее дважды проиграл в полутяжелой категории, после чего решил сменить дивизион и подняться выше.

Состояние бойца: Смена дивизиона пошла нигерийцу на пользу. Побеждал Нзечукву пока что только бойцов не самого высокого уровня. Однако в категории до 93 кг у него были проблемы даже с середняками. Из сильных сторон нигерийца можно отметить его прессинг и грамотную работу в стойке.

Мартин Будай

Турнирное положение: Два года назад боец из Словакии также был в числе сильнейших тяжеловесов. Однако после поражения от Шамиля Газиева он покинул топ-15.

Последние бои: Мартин до недавнего времени шел в UFC на серии из четырех побед, пока не уступил Шамилю Газиеву техническим нокаутом. Однако ту неудачу словак закрыл в прошлогоднем поединке с Андреем Орловским, одолев ветерана единогласным решением.

Состояние бойца: Мартин привык вести свои поединки в спокойном и размеренном темпе. Однако ему неудобно действовать против соперников, предпочитающих агрессивный прессинг.

В борьбе Будай выглядит довольно посредственно, да и поставленного нокаутирующего удара у данного бойца нет. В целом, является типичным середняком тяжелого дивизиона.

Статистика для ставок

Будай за последние 5 поединков проиграл только один раз

Нзечукву одержал 5 побед и потерпел 2 поражения за предыдущие 7 боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этой встрече Кеннеди Нзечукву считается фаворитом, по мнению букмекеров. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.26, тогда как на успех Будая предлагают сделать ставку за 4.05.

Прогноз: Класс грядущих оппонентов примерно сопоставим. Вероятно, Кеннеди будет действовать первым номером и прессинговать словака. Однако финишировать Мартина не так уж и легко. Тем более стоит учитывать разницу в габаритах не в пользу африканца. Яркого нокаута в этом противостоянии на первых минутах ожидать не стоит. Здесь все может затянуться на 3 раунда и дойти до судейского решения.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.81.