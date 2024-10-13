В рамках турнира по профессиональному боксу в Токио 13 октября пройдет титульный поединок Такумы Иноуэ и Сеи Цуцуми в легчайшем весе. Начало — 14:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Иноуэ — Цуцуми, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Такума Иноуэ

Турнирное положение: Иноуэ является действующим чемпионом мира по боксу в легчайшем дивизионе по версии WBA. Японский боксер также успел провести 2 удачных защиты титула.

Последние бои: К своей третьей защите титула Такума подходит на серии из семи выигранных поединков кряду. В предыдущем бою он одолел единогласным решением судей Се Ишиду. До этого удосрочил в девятом раунде Джервина Анкажаса.

Состояние бойца: 28-летний японец плавно подбирается к своему пику. За карьеру у него было только одно поражение при 20-ти выигранных поединках. Сильной чертой Иноуэ является умение грамотно менять темп по ходу встречи. А главная его проблема — отсутствие ударной мощи и лишь 5 побед нокаутами в карьере.

Сея Цуцуми

Турнирное положение: Сея Цуцуми располагается на второй строчке в рейтинге легчайшего дивизиона по версии WBA. Для него это будет первый поединок за титул чемпиона мира. Но ранее Цуцуми был чемпионом Японии в легчайшем весе.

Последние бои: К титульному поединку Сея подходит после пяти побед подряд. До этого в его карьере были 2 ничьих. Однако до сих пор на ринге Цуцуми не потерпел ни единого поражения. При этом выступает по профессионалам он не так уж и долго — с 2018 года.

Состояние бойца: В отличие от грядущего соперника Сея является ярко выраженным панчером. При 11-ти победах в карьере 8 были достигнуты нокаутами.

И даже в проигрышной ситуации Цуцуми может в неожиданный момент выбросить один удачный удар и добиться победы.

Статистика для ставок

При 11-ти победах в карьере у Цуцуми 8 были достигнуты нокаутами

За карьеру у Такумы Иноуэ было только одно поражение при 20-ти выигранных поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом титульном противостоянии Такума Иноуэ, по мнению букмекеров, является серьезным фаворитом. На его победу можно поставить за 1.26, тогда как на успех Цуцуми предлагают сделать ставку за 4.05.

Прогноз: Статистика Цуцуми внушает доверие, но главным фактором не в его пользу является не столь внушительный опыт выступлений на профессиональном ринге. Да и ранее в поединках такого масштаба он не участвовал. За счет опыта и более технической оснащенности Иноуэ доведет поединок до победы по очкам в свою пользу.

Ставка: Победа Такумы Иноуэ по очкам за 1.60.