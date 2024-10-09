В рамках турнира DWCS 2024: Week 9 9 октября пройдет поединок Артема Вахитова и Ислема Масрафа в тяжелом весе. Начало — 05:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Вахитов — Масраф, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Артем Вахитов

Турнирное положение: Артем Вахитов перспективный начинающий боец смешанных единоборств из России. В недавнем прошлом он чемпион мира по кикбоксингу. Причем добился титула Вахитов в самой престижной организации мира в этой дисциплине в Glory.

Последние бои: Бойцовская карьера Артема в ММА началась в прошлом году в июне и закончилась поражением нокаутом в первом раунде от Ашрафа Башанди. Далее Россиянин провел грамотную работу над ошибками и одержал 2 победы в первом раунде с общим временем в 2 минуты.

Состояние бойца: Ввиду солидного опыта в выступлений в кикбоксинге уровень борьбы у Вахитова оставляет желать лучшего. Но вот что касается навыков в ударной технике, то здесь все по высшему разряду. Когда Артем дрался в Glory, он стал чемпионом мира, победив самого Алекса Перейру в полутяжелом весе. Победа над таким соперником говорит о невероятном уровне и потенциале Вахитова.

Ислем Масраф

Турнирное положение: Масраф — очередной выходец из смешанных единоборств во Франции. Свой путь в спорте он начал именно в ММА. Так что превалирующей базы в ударке или стойке у Ислема нет.

Последние бои: На профессиональной арене в смешанных единоборствах Ислем дебютировал на месяц раньше, чем грядущий соперник. Он также провел 3 поединка, но в каждом из них одержал победы, причем сделал это досрочно. В последнем бою ярко проявил себя в рамках организации PFL — нокаутировал за 10 секунд Микаэля Грогухе.

Состояние бойца: Три досрочных победы говорят о неплохом потенциале в ближайшем будущем. Но все же уровень Масрафа пока является настоящей загадкой.

У него не было громких побед других дисциплинах. И пока француза нельзя назвать бойцом высокого класса.

Статистика для ставок

Масраф выиграл все 3 боя в ММА досрочно

3 последних боя Вахитова завершились нокаутами в первом раунде

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Российский боец в этом противостоянии считается большим фаворитом у букмекеров. На победу Артема Вахитова можно поставить за 1.12. На успех Ислема Масрафа предлагают сделать ставку за 5.70.

Прогноз: У грядущих оппонентов примерно равный опыт в смешанных единоборствах. Возможно, у француза есть некоторое преимущество в партере. Но сумеет ли он его реализовать это большой вопрос. Едва ли Ислем сможет вплотную подобраться к бывшему чемпиону мира по кикбоксингу. Ударная техника и мощь Вахитова станут ключевыми факторами к его быстрой победе.

Ставка: Победа Артема Вахитова нокаутом в первом раунде за 1.80.