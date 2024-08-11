В рамках турнира UFC Vegas 95 11 августа пройдет поединок Марчина Тыбуры и Сергея Спивака в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Тыбура — Спивак, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Марчин Тыбура

Турнирное положение: Марчин Тыбура на данный момент располагается на восьмой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона UFC. На протяжении всей своей карьеры в промоушене поляк борется за место в первой десятке. Но к топ-5 вплотную ни разу так и не подбирался.

Последние бои: У польского тяжеловеса 4 победы и 2 поражения за 6 предыдущих поединков. Несмотря на неплохую статистику, викторий над именитыми соперниками в его послужном списке нет. С натяжкой к таковым можно отнести Тая Туивасу, которого Тыбура задушил в последнем бою. Но все же австралиец уже был далек от своих пиковых кондиций.

Состояние бойца: Марчин и сам постепенно идет на спад. Он пребывает в неплохой форме, но не способен конкурировать с главными монстрами дивизиона вроде Аспиналла и Волкова. Также у поляка есть проблемы с ударной мощью. Нокаутами он побеждает крайне редко.

Сергей Спивак

Турнирное положение: Молдавский боец располагается на девятой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона. У Спивака был шанс попасть в топ-3, но он не сумел им воспользоваться.

Последние бои: Молдаванин подходит к данному противостоянию с аналогичной статистикой, как и его соперник. В общем-то, и карьера Спивака развивается в UFC по похожему сценарию. Он удачно конкурирует середняками и представителями второго эшелона. Но драться на равных с такими топами, как Сирил Ган, от которого ранее было поражение нокаутом, явно не готов.

Состояние бойца: Бой с тем же Ганом показал, что у Сергея слишком много проблем в стойке. И вновь молдаванину придется в очередном поединке рассчитывать исключительно на свои навыки в партере. Работать на нижнем этаже он умеет.

Наглядным подтверждением является его триумф противостоянии с Дереком Льюисом сабмишном в первом раунде.

Статистика для ставок

Спивак выиграл 4 раза за 6 боев

За последние 10 боев Тыбура только один раз проиграл досрочно

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии, по мнению букмекеров, нет явного фаворита. На победу Сергея Спивака можно поставить за 1.72. На успех Тыбуры предлагают поставить с коэффициентом 2.17.

Прогноз: Марчин не молодеет, и сейчас ему 38 лет. К тому же, он не обладает внушительными навыками в стойке, как тот же Сирил Ган, а значит является стилистически удобным оппонентом для Спивака. Молдаванин, у которого более лучшая физическая форма, вполне способен залежать Тыбуру на земле и взять у него реванш.

Ставка: Победа Сергея Спивака за 1.72.