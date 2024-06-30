Энтони Смит
Турнирное положение: Энтони Смит бывший претендент на титул в весовой категории до 93 кг. Сейчас он занимает десятую строчку в рейтинге, но от битвы за пояс уже очень далек.
Последние бои: В силу 35-летнего возраста Смит часто начал показать неубедительные выступления. У него 3 поражения за 6 боев. Была также неудачная схватка по грэпплингу против экс-чемпиона дивизиона Гловера Тейшейры. Но в последнем бою «Львиное сердце» удивил, победив сабмишном Витора Петрино.
Состояние бойца: Энтони можно записать в категорию пробитых ветеранов. Его относительно недавно нокаутировали Магомед Анкалаев и Халил Раунтри. Смит держится в топе только за счет невероятного опыта. Но физических кондиций ему явно не хватает уже.
Роман Долидзе
Турнирное положение: Для Долидзе это будет дебютный бой в UFC в полутяжелом весе. Роман числится десятым номером в рейтинге средневесов и на данный поединок он выходит на коротком уведомлении.
Последние бои: Грузинский боец недавно потерпел 2 поражения кряду по очкам от Нассурдина Имавова и Марвина Веттори. Эти 2 неудачи прервали его серию из четырех побед кряду в средней весовой категории. От безысходности Долидзе вынужден рисковать и драться на UFC 303. Иначе есть риск выпасть из топ-10.
Состояние бойца: Роман может удачно конкурировать только с теми бойцами, кто находится ниже него в рейтинге. Но с главными монстрами в среднем весе ему трудно.
Сложно сказать, на что он способен в полутяжах. Ведь Долидзе, как и Смиту, 35 лет. И после винстрика он начал регрессировать.
Статистика для ставок
- У Смита 3 поражения за 6 боев
- 4 из семи предыдущих встреч с участием Долидзе дошли до решения
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Роман Долидзе, по мнению букмекеров, фаворит в этой встрече. На его победу можно поставить за 1.70. На успех Смита предлагают сделать ставку за 2.20.
Прогноз: У Долидзе 2 поражения подряд в привычном для него весе. Плюс ко всему, на бой со Смитом он выйдет на коротком уведомлении. Энтони вроде бы улучшил борьбу, но слишком много пропускает в стойке. В битве двух сбитых летчиков сложно кому-то отдать предпочтение. Это будет конкурентный бой, который, возможно, даже дойдет до решения судей.
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Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.73.