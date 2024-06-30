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    Будет ли быстрый нокаут в бою Смита и Долидзе?

    Смит — Долидзе. Ставка (к. 1.73) и прогноз на ММА, UFC 303, 30 июня 2024 года

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    Прогноз и ставки на Смит — Долидзе
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    Энтони Смит
    В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Энтони Смита и Романа Долидзе в полутяжелом весе. Начало — 06:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Смит — Долидзе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Энтони Смит

    Турнирное положение: Энтони Смит бывший претендент на титул в весовой категории до 93 кг. Сейчас он занимает десятую строчку в рейтинге, но от битвы за пояс уже очень далек.

    Последние бои: В силу 35-летнего возраста Смит часто начал показать неубедительные выступления. У него 3 поражения за 6 боев. Была также неудачная схватка по грэпплингу против экс-чемпиона дивизиона Гловера Тейшейры. Но в последнем бою «Львиное сердце» удивил, победив сабмишном Витора Петрино.

    Состояние бойца: Энтони можно записать в категорию пробитых ветеранов. Его относительно недавно нокаутировали Магомед Анкалаев и Халил Раунтри. Смит держится в топе только за счет невероятного опыта. Но физических кондиций ему явно не хватает уже.

    Роман Долидзе

    Турнирное положение: Для Долидзе это будет дебютный бой в UFC в полутяжелом весе. Роман числится десятым номером в рейтинге средневесов и на данный поединок он выходит на коротком уведомлении.

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    • Последние бои: Грузинский боец недавно потерпел 2 поражения кряду по очкам от Нассурдина Имавова и Марвина Веттори. Эти 2 неудачи прервали его серию из четырех побед кряду в средней весовой категории. От безысходности Долидзе вынужден рисковать и драться на UFC 303. Иначе есть риск выпасть из топ-10.

    Состояние бойца: Роман может удачно конкурировать только с теми бойцами, кто находится ниже него в рейтинге. Но с главными монстрами в среднем весе ему трудно.

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    Сложно сказать, на что он способен в полутяжах. Ведь Долидзе, как и Смиту, 35 лет. И после винстрика он начал регрессировать.

    Статистика для ставок

    • У Смита 3 поражения за 6 боев

    • 4 из семи предыдущих встреч с участием Долидзе дошли до решения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Роман Долидзе, по мнению букмекеров, фаворит в этой встрече. На его победу можно поставить за 1.70. На успех Смита предлагают сделать ставку за 2.20.

    Прогноз: У Долидзе 2 поражения подряд в привычном для него весе. Плюс ко всему, на бой со Смитом он выйдет на коротком уведомлении. Энтони вроде бы улучшил борьбу, но слишком много пропускает в стойке. В битве двух сбитых летчиков сложно кому-то отдать предпочтение. Это будет конкурентный бой, который, возможно, даже дойдет до решения судей.

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.73.

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    Смит — Долидзе: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 30.06.2024. Прогнозы на бои. Будет ли быстрый нокаут в бою Смита и Долидзе?
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