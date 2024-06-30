В рамках турнира UFC 303 30 июня пройдет поединок Энтони Смита и Романа Долидзе в полутяжелом весе. Начало — 06:15 (мск). Ставка и прогноз на матч Смит — Долидзе, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Энтони Смит

Турнирное положение: Энтони Смит бывший претендент на титул в весовой категории до 93 кг. Сейчас он занимает десятую строчку в рейтинге, но от битвы за пояс уже очень далек.

Последние бои: В силу 35-летнего возраста Смит часто начал показать неубедительные выступления. У него 3 поражения за 6 боев. Была также неудачная схватка по грэпплингу против экс-чемпиона дивизиона Гловера Тейшейры. Но в последнем бою «Львиное сердце» удивил, победив сабмишном Витора Петрино.

Состояние бойца: Энтони можно записать в категорию пробитых ветеранов. Его относительно недавно нокаутировали Магомед Анкалаев и Халил Раунтри. Смит держится в топе только за счет невероятного опыта. Но физических кондиций ему явно не хватает уже.

Роман Долидзе

Турнирное положение: Для Долидзе это будет дебютный бой в UFC в полутяжелом весе. Роман числится десятым номером в рейтинге средневесов и на данный поединок он выходит на коротком уведомлении.

Последние бои: Грузинский боец недавно потерпел 2 поражения кряду по очкам от Нассурдина Имавова и Марвина Веттори. Эти 2 неудачи прервали его серию из четырех побед кряду в средней весовой категории. От безысходности Долидзе вынужден рисковать и драться на UFC 303. Иначе есть риск выпасть из топ-10.

Состояние бойца: Роман может удачно конкурировать только с теми бойцами, кто находится ниже него в рейтинге. Но с главными монстрами в среднем весе ему трудно.

Сложно сказать, на что он способен в полутяжах. Ведь Долидзе, как и Смиту, 35 лет. И после винстрика он начал регрессировать.

Статистика для ставок

У Смита 3 поражения за 6 боев

4 из семи предыдущих встреч с участием Долидзе дошли до решения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Роман Долидзе, по мнению букмекеров, фаворит в этой встрече. На его победу можно поставить за 1.70. На успех Смита предлагают сделать ставку за 2.20.

Прогноз: У Долидзе 2 поражения подряд в привычном для него весе. Плюс ко всему, на бой со Смитом он выйдет на коротком уведомлении. Энтони вроде бы улучшил борьбу, но слишком много пропускает в стойке. В битве двух сбитых летчиков сложно кому-то отдать предпочтение. Это будет конкурентный бой, который, возможно, даже дойдет до решения судей.

Ставка: Тотал больше 2,5 за 1.73.