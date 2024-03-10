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    Блэйдс и Алмейда покажут самый скучный бой этого года?

    Блэйдс — Алмейда. Ставка (к. 2.06) и прогноз на ММА, UFC 299, 10 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на Блэйдс — Алмейда
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    Жаилтон Алмейда (слева)
    В рамках турнира UFC 299 10 марта пройдет поединок Кертиса Блэйдса и Жаилтона Алмейды в тяжелом весе. Начало — 05:35 (мск). Блэйдс — Алмейда: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Кертис Блэйдс

    Турнирное положение: Кертис Блэйдс занимает пятую позицию в рейтинге тяжелого дивизиона. Ранее за титул американец в этой весовой категории никогда не дрался.

    Последние бои: За 5 последних поединков у американца 3 победы и 2 поражения. В предыдущем бою он упал в нокаут уже в первом раунде от Сергея Павловича. Челюсть у Блэйдса далеко не самая крепкая. Помимо Павловича его также отправляли в нокаут Деррик Льюис и Фрэнсис Нганну.

    Состояние бойца: У Кертиса довольно тяжелый удар, но главная его проблема — это техническая оснащенность в кикбоксинге. В стойке американец финишировал только ветеранов, но в борьбе навязывал сопротивление многим прямым конкурентам. Того же Волкова он залеживал на земле все 5 раундов. Опасность в борьбе от Блэйдса можно ожидать в каждом бою.

    Жаилтон Алмейда

    Турнирное положение: Алмейда восходящая звезда дивизиона, которую представители UFC начинают продвигать к титульному поединку. В преддверии данного турнира бразилец располагается на седьмой строчке в рейтинге тяжелого дивизиона.

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    • Последние бои: В предыдущем поединке бразильский тяжеловес уже одержал победу единогласным решением судей над бывшим претендентом на титул Дерриком Льюисом. До того поединка Жаилтон выиграл 5 боев в промоушене досрочно, при этом не потерпев ни единого поражения.

    Состояние бойца: Стилистически бразилец напоминает Хабиба Нурмагомедова, и у него неплохо получается копировать непобежденного дагестанца. Взрывные проходы в ноги, невероятной контроль на земле и пробелы в стойке — очень много совпадений с Хабибом.

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    6 побед кряду в UFC говорят о том, что Алмейда находится на пике и готов конкурировать с бойцами из топ-5.

    Статистика для ставок

    • Алмейда выиграл все предыдущие 6 боев в UFC

    • Блэйдс никому в карьере не проигрывал удушающими или болевыми приемами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Шансы на успех данных бойцов, по мнению букмекеров, примерно равны. На победу на Жаилтона Алмейды можно поставить с коэффициентом 1.80. На успех Кертиса Блэйдса предлагают сделать ставку за 2.06.

    Прогноз: Выбрать фаворита из противостояния двух высококлассных, но при этом унылых и скучных борцов довольно сложно. Однако в таком противостоянии точно не будет яркого и быстрого финиша. Возможно, его и вовсе не случится. Блэйдс в одном из боев почти 20 минут залеживал на земле Александра Волкова. Тоже самое в последнем поединке показал Алмейда против Льюиса. Что еще можно ожидать в их очном противостоянии, как не унылой борьбы на протяжении всех 15-ти минут?

    Ставка: Тотал больше 2,5 за 2.06.

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    Ставка и прогноз на матч Блэйдс — Алмейда с коэффициентом NaN. Дата матча: 10.03.2024. Прогнозы на бои. Блэйдс и Алмейда покажут самый скучный бой этого года?
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