В рамках турнира PFL vs Bellator 24 февраля пройдет титульный поединок Габриэля Браги и Патрисио Фрейре в полулегком весе. Начало — 23:05 (мск). Брага — Фрейре: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Габриэль Брага

Турнирное положение: Бразильский боец ранее доходил до финала Гран-при PFL. Однако стать чемпионом ему не удалось потому, как он потерпел поражение нокаутом в решающем поединке от Хесуса Пинедо. Тем не менее, после чемпиона Брага является вторым по силе полулегковесом PFL.

Последние бои: До предыдущего поражения нокаутом от Пинедо Брага шел на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в профессиональной карьере. Также в послужном списке бразильца есть победа над экс-претендентом легчайшего дивизиона UFC Марлоном Мораисом.

Состояние бойца: Габриэль плавно подбирается к своей пиковой форме. Несмотря на поражение от Пинеды, он демонстрировал очень уверенные выступления. Брага неплохо зарекомендовал себя в стойке. 5 из 12-ти его побед в профессиональной карьере были достигнуты нокаутом.

Патрисио Фрейре

Турнирное положение: «Питбуль» был двойным чемпионом Bellator. Титул в легком весе он потерял, но вот в полулегком дивизионе пояс до сих пор у него на руках. Была также попытка стать тройным чемпионом, но она завершилась неудачей.

Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе «Питбуля» 3 победы и 3 поражения. Последний свой бой Патрисио Фрейре неожиданно проиграл нокаутом в противостоянии с Чихиро Сузуки на совместном турнире Bellator и RIZIN.

Состояние бойца: Постоянная череда побед и поражений говорит о том, что свои лучшие годы Фрейре уже прошел.

К этому бою он подходит на серии из двух поражений кряду на явном спаде. Физических кондиций, чтобы бороть соперников в партере, ему уже не хватает.

Статистика для ставок

Брага выиграл 12 боев за предыдущие 13 поединков

У Патрисио Фрейре 2 поражения за последние 3 боя

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение более опытному Патрисио Фрейре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62. На успех Браги предлагают сделать ставку за 2.30.

Прогноз: Поражение «Питбуля» от малоизвестного Чихиро Сузуки вызывает вопрос о его конкурентоспособности. Патрисио совсем перестал держать удар. Тем временем, Брага плавно подбирается к своему пику. В его активе только только поражение в титульном бою в прошлом году. Если учесть плохую стойкость и внушительный возраст Фрейре, то вполне вероятно, что он может в очередной раз ошибиться в самый неожиданный момент.

Ставка: Победа Габриэля Браги за 2.30.