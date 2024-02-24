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    Брага отправит «Питбуля» на пенсию?

    Брага — Фрейре. Ставка (к. 2.30) и прогноз на ММА, PFL vs Bellator, 24 февраля 2024 года

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    Прогноз и ставки на Брага — Фрейре
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    Патрисио Фрейре
    В рамках турнира PFL vs Bellator 24 февраля пройдет титульный поединок Габриэля Браги и Патрисио Фрейре в полулегком весе. Начало — 23:05 (мск). Брага — Фрейре: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Габриэль Брага

    Турнирное положение: Бразильский боец ранее доходил до финала Гран-при PFL. Однако стать чемпионом ему не удалось потому, как он потерпел поражение нокаутом в решающем поединке от Хесуса Пинедо. Тем не менее, после чемпиона Брага является вторым по силе полулегковесом PFL.

    Последние бои: До предыдущего поражения нокаутом от Пинедо Брага шел на серии из 12-ти выигранных поединков кряду в профессиональной карьере. Также в послужном списке бразильца есть победа над экс-претендентом легчайшего дивизиона UFC Марлоном Мораисом.

    Состояние бойца: Габриэль плавно подбирается к своей пиковой форме. Несмотря на поражение от Пинеды, он демонстрировал очень уверенные выступления. Брага неплохо зарекомендовал себя в стойке. 5 из 12-ти его побед в профессиональной карьере были достигнуты нокаутом.

    Патрисио Фрейре

    Турнирное положение: «Питбуль» был двойным чемпионом Bellator. Титул в легком весе он потерял, но вот в полулегком дивизионе пояс до сих пор у него на руках. Была также попытка стать тройным чемпионом, но она завершилась неудачей.

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    • Последние бои: За 6 предыдущих поединков в активе «Питбуля» 3 победы и 3 поражения. Последний свой бой Патрисио Фрейре неожиданно проиграл нокаутом в противостоянии с Чихиро Сузуки на совместном турнире Bellator и RIZIN.

    Состояние бойца: Постоянная череда побед и поражений говорит о том, что свои лучшие годы Фрейре уже прошел.

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    К этому бою он подходит на серии из двух поражений кряду на явном спаде. Физических кондиций, чтобы бороть соперников в партере, ему уже не хватает.

    Статистика для ставок

    • Брага выиграл 12 боев за предыдущие 13 поединков

    • У Патрисио Фрейре 2 поражения за последние 3 боя

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры отдают небольшое предпочтение более опытному Патрисио Фрейре. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.62. На успех Браги предлагают сделать ставку за 2.30.

    Прогноз: Поражение «Питбуля» от малоизвестного Чихиро Сузуки вызывает вопрос о его конкурентоспособности. Патрисио совсем перестал держать удар. Тем временем, Брага плавно подбирается к своему пику. В его активе только только поражение в титульном бою в прошлом году. Если учесть плохую стойкость и внушительный возраст Фрейре, то вполне вероятно, что он может в очередной раз ошибиться в самый неожиданный момент.

    Ставка: Победа Габриэля Браги за 2.30.

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    Брага — Фрейре: прогноз, ставка (), статистика, коэффициенты матча 24.02.2024. . Брага отправит «Питбуля» на пенсию?
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