«Ростову» будет трудно с «Балтикой», «Кальяри» забьет дома, а «Страсбург» выстоит против «Осера»

В этом экспрессе разберем матчи российской РПЛ, итальянской Серии А и французской Лиги 1. Футбольный аналитик LiveSport.Ru Андрей Треквартиста подготовил прогноз на матч Экспресс дня 7 марта с коэффициентом для ставки за 4.95.

«Ростов» — «Балтика»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

После 19 туров «Ростов» с 21 очком занимает 11‑е место в таблице чемпионата России. После возобновления сезона команда Джонатана Альбы уступила в гостях «Краснодару» со счётом 1:2.

После этого случилось домашнее поражение в Кубке России от махачкалинского «Динамо» (0:2). Не стоит забывать, что у «Ростова» есть финансовые проблемы, и у клуба не было возможности усилить состав зимой. Также эту встречу пропустят из‑за дисквалификации защитники Чистяков и Вахания, а также хавбек Щетинин — что является очень серьёзной потерей для клуба.

Этой зимой главный тренер гостей Андрей Талалаев получил возможность в спокойной обстановке «шлифовать» состав, чего не мог делать перед началом сезона, когда калининградский клуб пополнила большая группа футболистов.

Сейчас же в команде произошли минимальные изменения: ушёл только латераль Саусь, а на его место взяли Рядно из ЦСКА, карьера которого ярко начиналась, а потом замедлилась. В итоге Рядно играет слева, а Бевеева перекинули на правый фланг, где ему сподручнее и где раньше играл Саусь. «Балтика» имеет отличные шансы как минимум не проиграть.

Наш прогноз: победа гостей с форой 0 за 1,92.

«Кальяри» — «Комо»

Футбол. Чемпионат Италии. Серия А

Нынешний сезон «Кальяри» может занести себе в актив. Команда под руководством молодого алленаторе Фабио Пизакане показывает отличный атакующий футбол, а сам он заслужил лестные отзывы от своих коллег. Сейчас сардинцы располагаются на 13‑м месте в чемпионате Италии с 30 очками.

В прошлом туре «Кальяри» сыграл в гостях вничью с «Пармой» (1:1), пропустив ответный гол в самом конце. Ранее была ничья дома с «Лацио» (0:0). Полузащиту и атаку можно смело назвать сильной стороной команды. Даже без травмированного Белотти там есть кому забивать, а на правого латераля Палестру уже облизываются итальянские топ‑клубы — настолько ярко он выглядит в этом сезоне.

Ещё больших эпитетов заслуживает игра и результаты «Комо» в нынешнем сезоне, но там и финансовые возможности несопоставимы с теми, что имеет «Кальяри». Сейчас команда Сеска Фабрегаса идёт пятой в таблице Серии А с 48 очками, но мечтает о большем — и о Лиге чемпионов.

В прошлом туре «Комо» на своём поле уверенно разобрался с «Лечче» (3:1), а до этого увёз три очка из Турина, обыграв «Ювентус» (2:0). Перед предстоящей игрой «Комо» также провёл первую полуфинальную игру в Кубке Италии с «Интером» (0:0) и имеет шансы пробиться в финал турнира.

Наш прогноз: хозяева забьют за 1,72.

«Осер» — «Страсбург»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1

Игра «Осера» по ходу сезона оставляет неоднозначное впечатление: команда может выдать несколько ярких матчей, а затем провалиться. Сейчас бургундцы идут в зоне стыковых матчей с 18 очками и ведут борьбу с «Нантом» за сохранение прописки в элите.

В прошлом туре «Осер» отобрал очки в гостях у «Лорьяна» (2:2), а до этого потерпел разгромное поражение дома от «Ренна». В этом сезоне состав у команды откровенно слабый, и она остаётся на плаву во многом благодаря тренерскому мастерству Кристофа Пелиссье.

По ходу сезона в «Страсбурге» произошла смена главного тренера. Лиам Росеньор пошёл на повышение в «Челси», а на его место был назначен не менее сильный и талантливый специалист — Гари О'Нил. Новый наставник сразу поменял игровую схему команды, ввёл в состав несколько новых футболистов, и «Страсбург» заиграл намного увереннее.

В последних матчах эльзасцы сыграли вничью с «Марселем» (2:2) и «Лансом» (1:1), а также уверенно победили «Лион». Все эти клубы точно сильнее «Осера». На неделе «Страсбург» также пробился в полуфинал Кубка Франции, пройдя «Реймс» (2:1).

Наш прогноз: победа «Страсбурга» с форой 0 за 1,50.

Общий коэффициент — 4,95.