В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в испанской Ла Лиге, Бундеслиге и французской Лиге 1. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Лас-Пальмас»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» несколько дней назад одержала разгромную победу над французским «Брестом» (3:0) в Лиге чемпионов. Одним из героев матча стал Роберт Левандовский, оформивший дубль.

Команда Ханса-Дитера Флика хорошо отреагировала на две недавние неудачи. Перед этим сине-гранатовые потеряли сразу пять очков в Ла Лиге, уступив «Реал Сосьедад» и сыграв вничью с «Сельтой».

Заодно «Барса» подтвердила, что способна много забивать и побеждать даже без Ламина Ямаля. Лидер каталонцев пропустил три предыдущих матча из-за травмы голеностопа. Ожидается, что уже на этой неделе он вернется в состав.

Стоит отметить, что «Барселона» еще ни разу теряла очки на своем поле в рамках текущего чемпионата Испании. В пяти домашних матчах каталонцы набрали максимальное количество очков и забили 18 мячей.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Лас-Пальмас» проиграл пять из семи гостевых матчей в Ла Лиге. Скорее всего, команда Диего Мартинеса снова разочарует своих болельщиков.

Ставка: тотал «Барселоны» больше 2,5 за 1.50.

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

Несмотря на серию неудачных результатов в прошлом месяце, руководство «Боруссии» нашло в себе силы не увольнять Нури Шахина, и это, по всей видимости, было верное решение.

«Дортмунд» выиграл четыре из пяти последних матчей. Исключением на этом отрезке стала лишь гостевая встреча с «Майнцем».

«Бавария» тем временем выиграла семь предыдущих матчей и при этом не пропустила ни одного мяча.

Во вторник команда Венсана Компани одержала победу над «Пари Сен-Жермен» (1:0) в рамках Лиги чемпионов. Моментов у «Баварии» было как минимум на три-четыре гола.

«Боруссия» действительно пришла в себя, но в данном случае ей будет сложно рассчитывать даже на ничью. «Бавария» сейчас на другом уровне.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,0) за 2.10.

«Пари Сен-Жермен» — «Нант»

Футбол. Чемпионат Франции

В «Пари Сен-Жермен» сейчас не самая приятная атмосфера из-за абсолютно провальных результатов в Лиге чемпионов.

На этой неделе команда Луиса Энрике проиграла на поле «Баварии». Ключевым моментом стало удаление Усмана Дембеле в начале второго тайма.

Самое поразительное, что «ПСЖ» проиграл три из пяти матчей в главном турнире Европы и свалился в подвал общей турнирной таблицы.

Между тем, в чемпионате Франции ситуация под контролем, «ПСЖ» занимает первое место, опережая ближайшего преследователя на шесть очков. Другой вопрос, что эти успехи вообще никого не интересуют, от главного клуба Франции ждут серьезных результатов, прежде всего, в Европе.

Но очевидно, что в предстоящем матче Лиге 1 «ПСЖ» все равно постарается хотя бы частично реабилитироваться перед болельщиками. В этом плане «Нанту» не позавидуешь.

К слову, «Нант» проиграл четыре предыдущих матча в чемпионате с общим счетом 4:10.

Ставка: победа «Пари Сен-Жермен» с форой (-1,5) за 1.60.

Общий коэффициент — 5.04.