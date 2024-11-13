Бангладеш — Мальдивы
Товарищеский матч
Бангладеш является фаворитом предстоящего матча. Сможет ли команда добиться успеха? Последние матчи Бангладеш провел два месяца назад.
5 сентября Бангладеш встречался с Бутаном. Команда победила со счетом 1:0. Спустя три дня Бангладеш проиграл тому же сопернику.
Мальдивы вряд ли добьются успеха в предстоящей игре. Команда идет андердогом. Скорее всего, сенсации не произойдет.
Последний раз сборные играли друг с другом в октябре 2023 года. Тогда Бангладеш взял верх над Мальдивами со счетом 2:1. Как будет на этот раз?
Ставка: Победа Бангладеша за 1.87.
«Амман» — «Иттихад аль-Рамта»
Чемпионат Иордании
«Амман» в последних двух матчах набрал 4 очка. 29 октября клуб одолел «Аль-Кармель» со счетом 2:1.
Следующая встреча состоялась 4 ноября. «Амман» сыграл вничью с «Аль-Ярмуком». Поединок завершился со счетом 0:0.
«Иттихад аль-Рамта» не лучшим образом играет в гостях. Скорее всего, клуб будет действовать вторым номером с надеждой на удачные контратаки.
«Иттихад аль-Рамта» добиться положительного результата будет непросто. «Амман» должен победить в родных стенах.
Ставка: Обе не забьют за 1.79.
«Реал» Мадрид (Ж) — «Твенте» (Ж)
Лига чемпионов (женщины)
Женская команда «Реала» идет 2-й в таблице. У клуба три набранных очка. «Реал» добился одной победы и потерпел одно поражение.
Ранее «Реал» в Лиге чемпионов порадовал поклонников в матче с «Селтиком». Мадридский клуб добился разгромной победы. В ворота соперника было забито четыре гола.
«Твенте» идет на 3-й позиции в таблице. У команды три набранных очка. Как и «Реал», «Твенте» выиграл одну встречу и одну проиграл.
В ЛЧ «Твенте» на выезде взял верх над «Селтиком». Голландский клуб победил со счетом 2:0. Затем было домашнее поражение от «Челси».
Букмекеры в предстоящей встрече не сомневаются в успехе испанского клуба. «Реал» может уверенно победить или даже разгромить «Твенте».
Ставка: ТБ 3 за 1.49.
Общим коэффициент: 4.98.