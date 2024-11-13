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    Бангладеш победит Мальдивы, женская команда «Реала» порадует фанатов в Лиге чемпионов

    Экспресс дня 13 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Футболистки мадридского «Реала»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Иордании и женской Лиге чемпионов, а также одну из товарищеских встреч На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    Бангладеш — Мальдивы

    Товарищеский матч

    Бангладеш является фаворитом предстоящего матча. Сможет ли команда добиться успеха? Последние матчи Бангладеш провел два месяца назад.

    5 сентября Бангладеш встречался с Бутаном. Команда победила со счетом 1:0. Спустя три дня Бангладеш проиграл тому же сопернику.

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    • Мальдивы вряд ли добьются успеха в предстоящей игре. Команда идет андердогом. Скорее всего, сенсации не произойдет.

    Последний раз сборные играли друг с другом в октябре 2023 года. Тогда Бангладеш взял верх над Мальдивами со счетом 2:1. Как будет на этот раз?

    Ставка: Победа Бангладеша за 1.87.

    «Амман» — «Иттихад аль-Рамта»

    Чемпионат Иордании

    «Амман» в последних двух матчах набрал 4 очка. 29 октября клуб одолел «Аль-Кармель» со счетом 2:1.

    Следующая встреча состоялась 4 ноября. «Амман» сыграл вничью с «Аль-Ярмуком». Поединок завершился со счетом 0:0.

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    «Иттихад аль-Рамта» не лучшим образом играет в гостях. Скорее всего, клуб будет действовать вторым номером с надеждой на удачные контратаки.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Иттихад аль-Рамта» добиться положительного результата будет непросто. «Амман» должен победить в родных стенах.

    Ставка: Обе не забьют за 1.79.

    «Реал» Мадрид (Ж) — «Твенте» (Ж)

    Лига чемпионов (женщины)

    Женская команда «Реала» идет 2-й в таблице. У клуба три набранных очка. «Реал» добился одной победы и потерпел одно поражение.

    Ранее «Реал» в Лиге чемпионов порадовал поклонников в матче с «Селтиком». Мадридский клуб добился разгромной победы. В ворота соперника было забито четыре гола.

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    • «Твенте» идет на 3-й позиции в таблице. У команды три набранных очка. Как и «Реал», «Твенте» выиграл одну встречу и одну проиграл.

    В ЛЧ «Твенте» на выезде взял верх над «Селтиком». Голландский клуб победил со счетом 2:0. Затем было домашнее поражение от «Челси».

    Букмекеры в предстоящей встрече не сомневаются в успехе испанского клуба. «Реал» может уверенно победить или даже разгромить «Твенте».

    Ставка: ТБ 3 за 1.49.

    Общим коэффициент: 4.98.

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    Экспресс дня 13 ноября: прогноз, ставка (4.98), статистика, коэффициенты матча 13.11.2024. Экспресс. Бангладеш победит Мальдивы, женская команда «Реала» порадует фанатов в Лиге чемпионов
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