В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионате Иордании и женской Лиге чемпионов, а также одну из товарищеских встреч На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

Бангладеш — Мальдивы

Товарищеский матч

Бангладеш является фаворитом предстоящего матча. Сможет ли команда добиться успеха? Последние матчи Бангладеш провел два месяца назад.

5 сентября Бангладеш встречался с Бутаном. Команда победила со счетом 1:0. Спустя три дня Бангладеш проиграл тому же сопернику.

Мальдивы вряд ли добьются успеха в предстоящей игре. Команда идет андердогом. Скорее всего, сенсации не произойдет.

Последний раз сборные играли друг с другом в октябре 2023 года. Тогда Бангладеш взял верх над Мальдивами со счетом 2:1. Как будет на этот раз?

Ставка: Победа Бангладеша за 1.87.

«Амман» — «Иттихад аль-Рамта»

Чемпионат Иордании

«Амман» в последних двух матчах набрал 4 очка. 29 октября клуб одолел «Аль-Кармель» со счетом 2:1.

Следующая встреча состоялась 4 ноября. «Амман» сыграл вничью с «Аль-Ярмуком». Поединок завершился со счетом 0:0.

«Иттихад аль-Рамта» не лучшим образом играет в гостях. Скорее всего, клуб будет действовать вторым номером с надеждой на удачные контратаки.

Прогнозы и ставки на футбол

«Иттихад аль-Рамта» добиться положительного результата будет непросто. «Амман» должен победить в родных стенах.

Ставка: Обе не забьют за 1.79.

«Реал» Мадрид (Ж) — «Твенте» (Ж)

Лига чемпионов (женщины)

Женская команда «Реала» идет 2-й в таблице. У клуба три набранных очка. «Реал» добился одной победы и потерпел одно поражение.

Ранее «Реал» в Лиге чемпионов порадовал поклонников в матче с «Селтиком». Мадридский клуб добился разгромной победы. В ворота соперника было забито четыре гола.

«Твенте» идет на 3-й позиции в таблице. У команды три набранных очка. Как и «Реал», «Твенте» выиграл одну встречу и одну проиграл.

В ЛЧ «Твенте» на выезде взял верх над «Селтиком». Голландский клуб победил со счетом 2:0. Затем было домашнее поражение от «Челси».

Букмекеры в предстоящей встрече не сомневаются в успехе испанского клуба. «Реал» может уверенно победить или даже разгромить «Твенте».

Ставка: ТБ 3 за 1.49.

Общим коэффициент: 4.98.