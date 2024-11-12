«Линкольн» — «Манчестер Сити» (до 21)
Трофей АФЛ
«Линкольн» в ноябре провел два матча. Клуб ни разу не уступил. В Кубке Англии «Линкольн» порадовал фанатов разгромной победой. Команда взяла верх над «Чешэм Юнайтед» со счетом 4:0.
Последний раз «Линкольн» уступал 22 октября. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет четыре матча.
«Манчестер Сити» (до 21) в текущем месяце добился одной победы. Команда провела очень хороший матч с «Норвичем» (до 21). В ворота соперника было забито пять безответных голов.
В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Удастся ли «Линкольну» добиться успеха?
Ставка: Победа «Линкольна» за 1.67.
«Чарльтон» — «Бромли»
Трофей АФЛ
«Чарльтон» в нынешнем месяце отыграл две встречи. 2 ноября клуб играл с «Саутенд Юнайтед» в Кубке Англии. Была одержана победа со счетом 4:3.
9 ноября «Чарльтон» разочаровал болельщиков в матче с «Эксетером». Клуб уступил в гостях со счетом 0:1.
«Бромли» в ноябре также добился успеха в матче Кубка Англии. Команда смогла пройти «Рочдэйл». Была одержана победа со счетом 4:3.
Затем «Бромли» разошелся миром с «Челтнем Таун». Встреча состоялась 9 ноября. Поединок завершился вничью 1:1.
Ставка: Обе забьют за 1.75.
«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед» (до 21)
Трофей АФЛ
«Хаддерсфилд» в ноябре сыграл два матча. Первого числа клуб провел неудачную встречу с «Тамуортом». Было поражение со счетом 0:1.
Затем «Хаддерсфилд» смог набрать очки в противостоянии с «Кроли Таун». Матч закончился вничью 2:2.
«Манчестер Юнайтед» (до 21) начал ноябрь с поражения. Второго числа манкунианцы уступили «Сандерленду» со счетом 2:5. Теперь команда постарается реабилитироваться перед фанатами.
В предстоящей встрече букмекеры не верят в «красных дьяволов». Гости вряд ли завоюют очки. Высока вероятность, что победу одержит «Хаддерсфилд».
Ставка: ТБ 3 за 1.50.
Общим коэффициент: 4.38.