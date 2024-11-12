В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи за трофей АФЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Линкольн» — «Манчестер Сити» (до 21)

Трофей АФЛ

«Линкольн» в ноябре провел два матча. Клуб ни разу не уступил. В Кубке Англии «Линкольн» порадовал фанатов разгромной победой. Команда взяла верх над «Чешэм Юнайтед» со счетом 4:0.

Последний раз «Линкольн» уступал 22 октября. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет четыре матча.

«Манчестер Сити» (до 21) в текущем месяце добился одной победы. Команда провела очень хороший матч с «Норвичем» (до 21). В ворота соперника было забито пять безответных голов.

В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Удастся ли «Линкольну» добиться успеха?

Ставка: Победа «Линкольна» за 1.67.

«Чарльтон» — «Бромли»

Трофей АФЛ

«Чарльтон» в нынешнем месяце отыграл две встречи. 2 ноября клуб играл с «Саутенд Юнайтед» в Кубке Англии. Была одержана победа со счетом 4:3.

9 ноября «Чарльтон» разочаровал болельщиков в матче с «Эксетером». Клуб уступил в гостях со счетом 0:1.

«Бромли» в ноябре также добился успеха в матче Кубка Англии. Команда смогла пройти «Рочдэйл». Была одержана победа со счетом 4:3.

Прогнозы и ставки на футбол

Затем «Бромли» разошелся миром с «Челтнем Таун». Встреча состоялась 9 ноября. Поединок завершился вничью 1:1.

Ставка: Обе забьют за 1.75.

«Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед» (до 21)

Трофей АФЛ

«Хаддерсфилд» в ноябре сыграл два матча. Первого числа клуб провел неудачную встречу с «Тамуортом». Было поражение со счетом 0:1.

Затем «Хаддерсфилд» смог набрать очки в противостоянии с «Кроли Таун». Матч закончился вничью 2:2.

«Манчестер Юнайтед» (до 21) начал ноябрь с поражения. Второго числа манкунианцы уступили «Сандерленду» со счетом 2:5. Теперь команда постарается реабилитироваться перед фанатами.

В предстоящей встрече букмекеры не верят в «красных дьяволов». Гости вряд ли завоюют очки. Высока вероятность, что победу одержит «Хаддерсфилд».

Ставка: ТБ 3 за 1.50.

Общим коэффициент: 4.38.