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    «Линкольн» завоюет три очка, «Чарльтон» и «Бромли» обменяются голами

    Экспресс дня 12 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 12 ноября
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    «Чарльтон» и «Бромли» могут результативно сыграть в атаке
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи за трофей АФЛ. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Линкольн» — «Манчестер Сити» (до 21)

    Трофей АФЛ

    «Линкольн» в ноябре провел два матча. Клуб ни разу не уступил. В Кубке Англии «Линкольн» порадовал фанатов разгромной победой. Команда взяла верх над «Чешэм Юнайтед» со счетом 4:0.

    Последний раз «Линкольн» уступал 22 октября. На данный момент безвыигрышная серия команды составляет четыре матча.

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  • 06/11/2024

    • «Манчестер Сити» (до 21) в текущем месяце добился одной победы. Команда провела очень хороший матч с «Норвичем» (до 21). В ворота соперника было забито пять безответных голов.

    В предстоящем матче букмекеры считают фаворитами хозяев поля. Удастся ли «Линкольну» добиться успеха?

    Ставка: Победа «Линкольна» за 1.67.

    «Чарльтон» — «Бромли»

    Трофей АФЛ

    «Чарльтон» в нынешнем месяце отыграл две встречи. 2 ноября клуб играл с «Саутенд Юнайтед» в Кубке Англии. Была одержана победа со счетом 4:3.

    9 ноября «Чарльтон» разочаровал болельщиков в матче с «Эксетером». Клуб уступил в гостях со счетом 0:1.

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    «Бромли» в ноябре также добился успеха в матче Кубка Англии. Команда смогла пройти «Рочдэйл». Была одержана победа со счетом 4:3.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Затем «Бромли» разошелся миром с «Челтнем Таун». Встреча состоялась 9 ноября. Поединок завершился вничью 1:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.75.

    «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед» (до 21)

    Трофей АФЛ

    «Хаддерсфилд» в ноябре сыграл два матча. Первого числа клуб провел неудачную встречу с «Тамуортом». Было поражение со счетом 0:1.

    Затем «Хаддерсфилд» смог набрать очки в противостоянии с «Кроли Таун». Матч закончился вничью 2:2.

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  • 07/11/2024

    • «Манчестер Юнайтед» (до 21) начал ноябрь с поражения. Второго числа манкунианцы уступили «Сандерленду» со счетом 2:5. Теперь команда постарается реабилитироваться перед фанатами.

    В предстоящей встрече букмекеры не верят в «красных дьяволов». Гости вряд ли завоюют очки. Высока вероятность, что победу одержит «Хаддерсфилд».

    Ставка: ТБ 3 за 1.50.

    Общим коэффициент: 4.38.

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    Экспресс дня 12 ноября: прогноз, ставка (4.38), статистика, коэффициенты матча 12.11.2024. Экспресс. «Линкольн» завоюет три очка, «Чарльтон» и «Бромли» обменяются голами
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