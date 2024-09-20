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    «Кальяри» и «Эмполи» сыграют результативно, «Аугсбург» постарается победить дома

    Экспресс дня 20 сентября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Кальяри»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах Германии, Италии и Франции. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Кальяри» — «Эмполи»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Кальяри» неудачно начал новый сезон. В новом розыгрыше Серии А команда еще не побеждала. У «Кальяри» на данный момент две ничьи и два поражения. Разница мячей составляет 1-6.

    В последних двух матчах чемпионата Италии «Кальяри» ни разу не забил. Ранее клуб уступил «Лечче» (0:1) и «Наполи» (0:4).

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Эмполи» неплохо стартовал в Серии А. Клуб пока ни разу не проиграл. В четырех матчах «Эмполи» добился одной победы и трижды сыграл вничью.

    Обычно «Эмполи» борется за выживание. Однако сейчас клуб располагается в верхней части таблицы — на 8-й строчке. Набрано шесть очков. «Островитяне» хорошо играют дома, поэтому «Эмполи» предстоит сложный матч.

    Ставка: ТБ 2 за 1.59.

    «Аугсбург» — «Майнц»

    Футбол. Чемпионат Германии

    «Аугсбург» начал сентябрь с разгромного поражения «Хайденхайму» со счетом 0:4. Такого фиаско болельщики не ждали. Но скоро у фанатов появился повод для радости. 15 сентября «Аугсбург» дома взял верх над «Санкт-Паули» (3:1).

    В таблице Бундеслиги «Аугсбург» идет на 11-м месте. Клуб набрал 4 очка. В предстоящей встрече хозяева являются фаворитами.

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    «Майнц» располагается возле зоны вылета. Дела у команды идут не лучшим образом. Набрано лишь два очка в трех встречах.

    Последняя встреча между клубами состоялась 17 февраля 2024 года. Тогда «Майнц» дома одолел «Аугсбург» со счетом 1:0. Решающий гол забил Сепп ван ден Берг.

    Ставка: Победа «Аугсбурга» с форой (0) за 1.77.

    «Ницца» — «Сент-Этьен»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Ницца» располагается на 12-й позиции в таблице. У клуба 4 очка в четырех встречах. «Ницца» один раз победила, один раз сыграла вничью и дважды проиграла. У команды 6 забитых голов и столько же пропущенных.

    При поддержке своих болельщиков у «Ниццы» неплохие шансы на победу. Букмекеры считают, что именно хозяева завоюют три очка.

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    • «Сент-Этьен» на данный момент располагается возле зоны вылета. У клуба большие проблемы в атаке. В четырех турах был забит только один гол.

    Кроме того, «Сент-Этьен» немало пропускает. В обороне нужно навести порядок. У клуба 7 пропущенных мячей.

    «Сент-Этьен» не выигрывает у «Ниццы» с 31 января 2021 года. Тогда команда одержала победу в гостях со счетом 1:0. Сейчас такой сценарий маловероятен.

    Ставка: Обе забьют за 1.85.

    Общий коэффициент — 5.20.

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    Экспресс дня 20 сентября: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 20.09.2024. Экспресс. «Кальяри» и «Эмполи» сыграют результативно, «Аугсбург» постарается победить дома
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