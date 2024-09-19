В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в Лиге чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аталанта» — «Арсенал»

Футбол. Лига чемпионов

«Аталанта» в Серии А находится в середине турнирной таблицы. У команды 6 набранных очков по итогам четырех туров. Клуб два раза победил и дважды проиграл.

15 сентября «Аталанта» порадовала поклонников в домашней встрече с «Фиорентиной». Была одержана волевая победа. У хозяев в Бергамо отличились Матео Ретегуи, Шарль де Кетеларе и Адемола Лукман.

Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

На выходных «Арсенал» завоевал важные три очка в дерби с «Тоттенхэмом». «Канониры» выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч забил Габриэл.

Сейчас «Арсенал» идет вторым в таблице АПЛ. У команды 10 очков по итогам четырех встреч. В чемпионате Англии-2024/25 «канониры» еще не проигрывали.

Ставка: Обе забьют за 1.73.

«Монако» — «Барселона»

Футбол. Лига чемпионов

«Монако» удачно начал новый сезон в чемпионате Франции. После четырех туров клуб подтянулся к группе лидеров. У «монегасков» 10 очков по итогам четырех поединков.

В сентябре «Монако» сыграл вничью с «Лансом», а также разгромил «Осер». Стоит отметить возвращение после травмы российского полузащитника Александра Головина. Хозяевам по силам дать бой фавориту.

«Барселона» показывает идеальные результаты в Примере. Ханс-Дитер Флик серьезно изменил команду в лучшую сторону. Блестяще заиграл Рафинья, а Ламин Ямаль превращается в одну из главных звезд европейского футбола.

Флика огорчает травма новичка Ольмо. Также в лазарете «Барселоны» находятся Гави, Рональд Араухо, Фермин Лопес и Андрес Кристенсен. У сине-гранатовых могут быть эксперименты с составом. В Монако не будет легкой прогулки.

Ставка: Победа «Монако» с форой (+1.5) за 1.42.

«Атлетико» — «РБ Лейпциг»

Футбол. Лига чемпионов

В новом сезоне Примеры «Атлетико» еще не проигрывал. У команды три победы и две ничьи в пяти матчах. «Матрасники» на данный момент набрали 11 очков. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет 4 балла.

Ранее подопечные Диего Симеоне провели отличный домашний матч с «Валенсией». Фаворит разгромил оппонента со счетом 3:0. Ворота соперника поразили Конор Галлахер, Антуан Гризманн и Хулиан Альварес.

«РБ Лейпциг» радует фанатов на старте сезона. В трех встречах клуб набрал 7 очков. В новом сезоне Бундеслиги «быки» еще ни разу не уступили.

Последний раз команды играли друг с другом в Лиге чемпионов в 2020 году. Тогда немецкий клуб победил 2:1. Сейчас букмекеры считают фаворитом «Атлетико». Хозяева без проблем завоюют три очка?

Ставка: Победа «Атлетико» за 1.76.

Общий коэффициент — 4.32.