В очередном экспрессе рассмотрим матчи чемпионата Беларуси и Евро-2024 На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь»

Футбол. Чемпионат Беларуси

Команда из Жодино достаточно неожиданно для многих сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Беларуси. «Торпедо-БелАЗ» имеет в своем активе 29 очков по итогам 12 матчей и на два балла опережает второй «Неман».

«Автозаводцы» 16 раз поразили ворота соперника и только 5 пропустили в свои. Линия обороны у команды на отличном уровне. Сейчас команда имеет серию из четырех побед подряд. Повержены были «Динамо Брест» (1:0), «Днепр» (4:2) и «Витебск» (1:0) в чемпионате страны, а также «Молодечно» (2:0) в Кубке.

«Ислочь» же является середняком текущего сезона. В настоящий момент коллектив из Минской области имеет в своем активе 16 очков и располагается на девятом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Торпедо-БелАЗа» составляет 13 очков.

«Волки» за 12 матчей смогли забить 14 мячей, а в свои пропустили всего 11. В последнем туре «Ислочь» переиграл «Гомель» (1:0), а до этого уступил «Нафтану» (1:2). В последнем матче же «серо-синие» разгромили гомельский «Локомотив» (5:0) в Кубке страны.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,70.

«Динамо» Минск — «Неман»

Футбол. Чемпионат Беларуси

Минское «Динамо» находится в лидирующей группе по итогам первых 12 туров. Команда из Минска имеет в своем активе 26 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице с отставанием в три балла от лидирующего «Торпедо-БелАЗа».

Минчане забили целых 23 мяча, а в свои пропустили всего 7. При этом, они не являются явными фаворитами матча. В прошлых турах команда из столицы Беларуси переиграла «Слуцк» (5:0) и дзержинский «Арсенал» (2:1), а до этого сыграла вничью со «Славией» (1:1). Последней же игрой «Динамо» была встреча с «Миорами» (8:0) в Кубке страны.

«Неман» также сейчас располагается в когорте лидеров, а именно на второй строчке. В настоящий момент коллектив из Гродно имеет в своем активе 27 очков и на один пункт опережает «Динамо». «Желто-зеленые» смогли 14 раз поразить ворота соперника и 8 раз пропустили в свои.

В прошлых турах «олени» смогли победить БАТЭ (1:0) и «Динамо» из Бреста (2:0),а до этого проиграли «Слуцку» (0:2) В последней игре на Кубок Беларуси «Неман» переиграл «Юни Минск» (2:0) и пробился в 1/8 финала турнира. Гродненцы проводят хороший сезон и находятся в отличной форме.

Ставка: обе забьют за 2,00.

Швейцария — Германия

Футбол. Чемпионат Европы-2024. Групповой турнир

Швейцарская команда добротно выступает на Евро. Сначала швейцарцы смоли уверенно переиграть Венгрию (3:1), а затем сыграли вничью с Шотландией (1:1). В итоге сейчас швейцарская «националка» имеет в своем активе четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице.

Сборная Швейцария находится в шаге от того, чтобы пробиться в плей-офф и с большой долей вероятности сделает это даже в том случае, если проиграет немецкой команде.

Прогнозы и ставки на футбол

Хозяева турнира пока что показывают одну из самых качественных игр на турнире. Немцы смогли добыть шесть очков из шести возможных и уверенно лидируют в турнирной таблице своей группы. Сборная Германии смогла без проблем победить Шотландию (5:1) и Венгрию (2:0).

Немецкая «националка» уже обеспечила себе выход в плей-офф, но это не значит, что она будет играть спустя рукава. Во-первых, ей нельзя проигрывать, чтобы остаться на первом места, а во-вторых, при своих болельщиках нельзя играть плохо, а то не поймут.

Ставка: победа Германии за 1,95.

Общий коэффициент — 6.63.