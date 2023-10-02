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    Экспресс дня 2 октября. Ставки и прогнозы на футбол

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    «Сассуоло»
    В очередном экспрессе рассмотрим матчи очередного тура в итальянской Серии А и испанской Ла Лиге. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Лас-Пальмас» — «Сельта»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Лас-Пальмас» в минувшем сезоне выступал во втором по рангу дивизионе Испании и смог занять там второе место, благодаря чему получил прямой билет в элиту.

    В Примере канарцы в первых пяти турах расписали две мировые и потерпели четыре фиаско. И только в шестом туре они одержали первую победу, одолев дома «Гранаду» 1:0, после чего проиграли «Реалу» в Мадриде 0:2, и идут в нижней части турнирки.

    «Сельта» в минувшем розыгрыше Примеры вела борьбу за сохранение прописки и не без труда с ней справилась, финишировав всего в трех очках от зоны вылета.

    В этом же розыгрыше чемпионата Испании клуб из Виго набрал только пять очков в семи играх и также плетется в нижней части таблицы. В прошлом же туре «кельты» дома поделили баллы с «Алавесом» 1:1, а ранее уступили «Барсе» на ее поле 2:3, ведя до 81-й минуты 2:0.

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    • Обе команды не отличаются высокой результативностью, поэтому в их очном противостоянии стоит ждать низового исхода.

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.63.

    «Сассуоло» — «Монца»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Сассуоло», который в прошлом чемпионате Италии финишировал на 13 позиции, в текущем первенстве пока также находится в середине таблицы, набрав в шести матчах девять очков.

    «Зелено-черные» в первых четырех турах потерпели три фиаско с разницей в два гола и выиграли один матч. Однако затем «Сассуоло» неожиданно одолел дома «Ювентус» 4:2 и на выезде «Интер» 2:1.

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    «Монца» в прошлом сезоне только дебютировала в элитном дивизионе Италии и сразу зарекомендовала себя крепким коллективом, финишировав в середине турнирной таблицы.

    Новый сезон «красно-белые» начали вылетом из Кубка Италии, а в чемпионате выиграли только одну игру из шести при двух фиаско и трех ничьих. Одна из мировых была в прошлом туре дома с «Болоньей» 0:0.

    В данном матче стоит ждать забитых мячей в обе стороны, ведь в шести последних очных противостояниях этих клубов всегда отличались две команды.

    Ставка: обе забьют — да за 1.53.

    «Фиорентина» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии

    «Фиорентина» в минувшем сезоне стала восьмой командой в Италии и благодаря дисквалификации «Ювентуса» получила билет в ЛК, в которой в прошлом сезоне проиграла в финале, а в этом после непростого отбора сыграла вничью 2:2 с «Генком» 2:2 на старте группового этапа.

    В этом же чемпионате «фиалки» набрали в шести играх 11 баллов и идут седьмыми. У них одно фиаско, две мировые и три выигрыша. В минувшем туре они поделили очки на выезде с «Фрозиноне» 1:1.

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    «Кальяри» же прошлый сезон провел во втором по рану дивизионе Италии и финишировал там на пятой позиции, и через матчи плей-офф смог заработать билет в элиту.

    И в Серии А дела у островитян пока идут не лучшим образом, ведь они с двумя баллами засели на дне турнирной таблицы, забив всего два гола в шести играх. В прошлом туре они проиграли дома 1:3 «Милану».

    Уж очень слабо островитяне смотрятся, и поэтому у них очень мало шансов в игре с «фиалками», особенно на их арене.

    Ставка: победа «Фиорентины» за 1.51.

    Общий коэффициент — 3.76.

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