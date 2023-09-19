В данном экспрессе рассмотрим три матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Барселона» — «Антверпен»

Футбол. Лига чемпионов

«Барселона» в прошлом сезоне выиграла чемпионат Испании, но в ерокубках выступила слабо. Каталонцы не смогли преодолеть групповую стадию ЛЧ, а в ЛЕ сразу же вылетели от «МЮ».

В текущем сезоне «сине-гранатовые» еще не уступали. Они успели отыграть пять встреч в Примере, где раз сыграли вничью и добились четырех выигрышей, в том числе и накануне дома над «Бетисом» 5:0.

«Антверпен» в прошлом сезоне выиграл чемпионат Бельгии впервые за последние 66 лет и получил билет в Лигу чемпионов, где стартовал с последней стадии квалификации.

И там «красные» смогли дважды обыграть греческий АЕК (1:0 и 2:1) и пробиться в групповую стадию. В преддверии этой игры они разгромили 3:0 «Вестерло» в чемпионате Бельгии и расположились на пятой строке в турнирке.

Чемпиону Бельгии будет крайне тяжело противостоять «Барсе» на ее поле. Ждем, что каталонцы смогут добыть уверенный выигрыш.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1,5) за 1.54.

«Манчестер Сити» — «Црвена Звезде»

Футбол. Лига чемпионов

«Ман Сити» в прошлом сезоне оформил требл, выиграв чемпиона и Кубок Англии, а также первый раз в своей истории стал победителем Лиги чемпионов, одолев в финале «Интер» 1:0.

В этом сезоне «горожане» успели проиграть матч за Суперкубок Англии, выиграть Суперкубок УЕФА и победить во всех пяти матчах Премьер-лиги. Накануне они обыграли 3:1 «Вест Хэм».

«Црвена Звезда» полностью доминирует на внутренней арене и редко когда в последнее время отдает золото. Так, например, в прошлом сезона она н разу не уступила в чемпионате и еще задолго до финиша стала победителем.

А вот на евроарене белградский коллектив не особо успешен. В прошлом году он добрался до группового этапа Лиги Европы, но занял там последнее место в квартете и завершил выступление в еврокубках.

Действующий победитель ЛЧ при своих зрителях наверняка не оставит шансов сербскому чемпиону, одолев его с крупным счетом.

Ставка: победа «Ман Сити» с форой (-2,5) за 1.60.

«Фейеноорд» — «Селтик»

Футбол. Лига чемпионов

«Фейеноорд» в прошлом сезоне после 6-летнего перерыва смог вернуть себе титул чемпиона Нидерландов и благодаря этому получил прямой билет в групповой этап ЛЧ.

Отметим, что клуб из Роттердама в двух минувших евросезонах выступил неплохо, проиграв «Роме» в финале Лиге конференций в позапрошлом сезоне, в прошлом уступил тем же римлянам в четвертьфинале ЛЕ.

Все прогнозы на футбол

«Селтик» в последнее время доминирует на внутренней арене и смог выиграть два последних чемпионата Шотландии. И в этом сезоне он также является главным претендентом на золото.

Однако в евротурнирах «зелено-белые» своих поклонников не радуют. Так, например, в прошлом сезоне они заняли последнее место в группе ЛЧ, набрав за шесть игр только два очка.

«Фейеноорд» сейчас превосходит своего соперника в классе, да и «Селтик» неважно выступает вне родных стен. Так что ставим здесь на викторию хозяев.

Ставка: победа «Фейеноорда» за 1.67.

Общий коэффициент — 4.11.