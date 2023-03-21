В предстоящем экспрессе из трех матчей поставим на поединки третьего эшелона английской системы и второго шотландской. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Аккригтон» — «Плимут»

Футбол. Чемпионат Англии

«Аккригтон» в этом сезоне ведет борьбу за сохранение прописки в третьем английском дивизионе. На текущий момент он идет в зоне вылета, но от безопасной строки отстает только по дополнительным показателям, да и имеет игру в запасе.

Коллектив за прошедшие шесть встреч первенства смог выиграть только раз, дважды еще сыграл вничью и потерпел три фиаско. Причем два из них в двух минувших турах. Дома он уступил в четырех из шести последних игр при двух победах.

«Плимут» является одним из главных претендентов на повышение в классе. Сейчас он идет вторым в балле отставания от лидера, а третье место опережает на два пункта.

В отрезке последних восьми встреч первенства «зеленые» теряли очки только в трех случаях, дважды уступив при одной мировой. Остальные же пять матчей в этом периоде они выиграли. В гостях у них лишь одна виктория за пять встреч при трех фиаско.

Обе команды в своем последнем отрезке зачастую выдавали результативные игры, да и между собой, как правило, играют по верхам. В общем, на пару мячей здесь вполне можно надеяться.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.44.

«Барнсли» — «Шеффилд Уэнсдей»

Футбол. Чемпионат Англии

«Барнсли» в турнирной таблице третьего английского дивизиона на данный момент находится на четвертой строке, правда, много проигрывает второй, так что на прямой выход вряд ли может рассчитывать.

Коллектив набрал прекрасный ход и последний раз уступал аж в середине января. После того он провел 11 игр чемпионата, выиграв восемь из них. В родных стенах «Барнсли» вышел победителем в девяти из десяти последних встреч.

«Шеффилд Уэнсдей» лидирует в третьем дивизионе английской системы. Однако от третьей строки команда оторвалась всего на три очка, но имеет пару игр в запасе.

«Совы» последний раз уступали в рамках чемпионата аж в октябре прошлого года. В своей последней игре они дома сыграли вничью 1:1 с «Болтоном», а до этого выиграли пять поединков подряд. Вне родных стен у них 10-матчевая беспроигрышная серия, в которой было шесть викторий.

В данном противостоянии рекомендуем ставить с Х на хозяев, которые очень сильно выступают в родных стенах и не должны проиграть лидеру первенства, даже несмотря на его удачную гостевую серию.

Ставка: 1Х за 1.48.

ФК «Данди» — «Эйр»

Футбол. Чемпионат Шотландии

ФК «Данди» в турнирной таблице второго шотландского дивизиона на данный момент находится на второй строке. Лидеру он уступает семь пунктов, а вот преследователи отстают совсем незначительно.

Команда не может похвастаться стабильностью, так как за прошедшие шесть встреч у нее по два выигрыша, проигрыша и ничьи. Дома «Данди» в своей последней игре уступил, а перед эти выиграл три матча из четырех при одной мировой.

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«Эйр» же в турнирной таблице второго дивизиона Шотландии разместился на строку ниже своего предстоящего противника, имея в своей копилке на один балл меньше.

Коллектив смог выиграть свои две последние игры первенства, однако перед этим он имел 4-матчевую безвыигрышную серию, в которой потерпел три фиаско. На выезде же у «Эйра» серия из трех встреч без поражений, где два были победными.

Зачастую в очных противостояниях эти команды выдают верхи. Поэтому и на этот раз не исключаем от них более-менее результативного матча.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.41.

Общий коэффициент — 3.00.