В экспрессе на пятницу рассмотрим ближайшие матчи с участием «Баварии», «Марселя» и «Атлетика». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Атлетик» — «Альмерия»

Футбол. Чемпионат Испании

«Атлетик» здорово провел стартовый отрезок сезона. После шести туров баски занимают четвертое место в таблице Ла Лиги.

И это совсем не удивляет. Сразу после назначения Эрнесто Вальверде на пост главного тренера стало ясно, что «Атлетик» снова будет серьезной и опасной силой.

Клуб из Бильбао начал сентябрь с поражения от «Эспаньола», но после этого разгромил «Эльче» и одержал победу над «Райо Вальекано».

«Альмерия» тем временем находится рядом с зоной вылета, набрав в шести турах лишь четыре очка.

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В общем, для «Атлетика» это шикарная возможность добавить в копилку еще три очка и продолжить терроризировать своим присутствием в топ-4 таких монстров, как «Реал» и «Барса».

Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1,0) за 1.64.

«Бавария» — «Байер»

Футбол. Чемпионат Германии

Как же все быстро меняется. «Бавария» в первых трех турах одержала три победы и забила 15 мячей, но самое интересное началось позже.

Рекордмайстер ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах Бундеслиги. «Бавария» сыграла вничью с «Гладбахом», «Унионом» и «Штутгартом», после чего сенсационно уступила «Аугсбургу».

К слову, действующий чемпион «попал» на поле «Аугсбурга» через несколько дней после победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

И на фоне всех этих событиях в немецких СМИ замелькали сообщения о возможной отставке Юлиана Нагельсманна. Пока что в клубе отрицают все эти слухи, но очевидно, что еще парочка таких провалов — и руководство «Баварии» начнет звонить Томасу Тухелю.

Как ни крути, а «Байер» едет в Мюнхен не в самый подходящий момент. «Баварии» надо срочно спасать репутацию, а это значит, что гостей ждет самое настоящее испытание.

Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.90.

«Анже» — «Марсель»

Футбол. Чемпионат Франции

«Марселю» перед началом сезона пришлось экстренно искать нового главного тренера после того, как Хорхе Сампаоли вдрызг разругался с руководством и решил покинуть свой пост.

В связи с этим были вполне логичные предположения, что команда будет буксовать в первых матчах. Но ничего подобного, пришедший на смену аргентинцы Игор Тудор быстро разобрался в ситуации.

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После восьми туров впереди «Марселя» находится только «Пари Сен-Жермен». При этом отставание от парижан составляет лишь два очка.

«Марсель» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Франции. И скорее всего, провансальцы продлят приятную серию.

Ставка: победа «Марселя» с форой (0) за 1.37.

Общий коэффициент - 4.26.