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    «Бавария» «порвет» «Байер», а «Марсель» продлит беспроигрышную серию

    Экспресс дня 30 сентября. Прогнозы и ставки на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 30 сентября
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    Садио Мане
    В экспрессе на пятницу рассмотрим ближайшие матчи с участием «Баварии», «Марселя» и «Атлетика». На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Атлетик» — «Альмерия»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Атлетик» здорово провел стартовый отрезок сезона. После шести туров баски занимают четвертое место в таблице Ла Лиги.

    И это совсем не удивляет. Сразу после назначения Эрнесто Вальверде на пост главного тренера стало ясно, что «Атлетик» снова будет серьезной и опасной силой.

    Клуб из Бильбао начал сентябрь с поражения от «Эспаньола», но после этого разгромил «Эльче» и одержал победу над «Райо Вальекано».

    «Альмерия» тем временем находится рядом с зоной вылета, набрав в шести турах лишь четыре очка.

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    В общем, для «Атлетика» это шикарная возможность добавить в копилку еще три очка и продолжить терроризировать своим присутствием в топ-4 таких монстров, как «Реал» и «Барса».

    Ставка: победа «Атлетика» с форой (-1,0) за 1.64.

    «Бавария» — «Байер»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Как же все быстро меняется. «Бавария» в первых трех турах одержала три победы и забила 15 мячей, но самое интересное началось позже.

    Рекордмайстер ни разу не выиграл в четырех предыдущих матчах Бундеслиги. «Бавария» сыграла вничью с «Гладбахом», «Унионом» и «Штутгартом», после чего сенсационно уступила «Аугсбургу».

    К слову, действующий чемпион «попал» на поле «Аугсбурга» через несколько дней после победы над «Барселоной» в Лиге чемпионов.

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    И на фоне всех этих событиях в немецких СМИ замелькали сообщения о возможной отставке Юлиана Нагельсманна. Пока что в клубе отрицают все эти слухи, но очевидно, что еще парочка таких провалов — и руководство «Баварии» начнет звонить Томасу Тухелю.

    Как ни крути, а «Байер» едет в Мюнхен не в самый подходящий момент. «Баварии» надо срочно спасать репутацию, а это значит, что гостей ждет самое настоящее испытание.

    Ставка: победа «Баварии» с форой (-1,5) за 1.90.

    «Анже» — «Марсель»

    Футбол. Чемпионат Франции

    «Марселю» перед началом сезона пришлось экстренно искать нового главного тренера после того, как Хорхе Сампаоли вдрызг разругался с руководством и решил покинуть свой пост.

    В связи с этим были вполне логичные предположения, что команда будет буксовать в первых матчах. Но ничего подобного, пришедший на смену аргентинцы Игор Тудор быстро разобрался в ситуации.

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    После восьми туров впереди «Марселя» находится только «Пари Сен-Жермен». При этом отставание от парижан составляет лишь два очка.

    «Марсель» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Франции. И скорее всего, провансальцы продлят приятную серию.

    Ставка: победа «Марселя» с форой (0) за 1.37.

    Общий коэффициент - 4.26.

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    Экспресс дня 30 сентября: прогноз, ставка (4.26), статистика, коэффициенты матча 30.09.2022. Экспресс. «Бавария» «порвет» «Байер», а «Марсель» продлит беспроигрышную серию
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