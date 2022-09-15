«Монако» — «Ференцварош»
Футбол. Лига Европы. Групповой этап
«Монако» на прошлой неделе выиграл на выезде у «Црвены Звезды» (1:0). Единственный гол клуб из княжества забил в середине второго тайма. Непростая игра, но победу команды Александра Головина вполне можно назвать закономерной.
А еще через несколько дней «Монако» набрал три очка в матче чемпионата Франции против «Лиона», заодно продлив серию побед до трех матчей.
В общем, «Монако» быстро пришел в себя после странного поражения от «Труа» (1:1) в конце августа, тем самым подтвердив, что гостевая ничья с «ПСЖ» (1:1) была не совсем случайной.
«Ференцварош» тоже начал с победы групповой этап ЛЕ, выиграв дома у «Трабзонспора» (3:2). Интересно, что команда Станислава Черчесова провела почти весь матч вдесятером после раннего удаления, но все равно добилась максимального результат.
Но есть подозрение, что в предстоящем матче чемпион Венгрии не выстоит даже в полном составе. «Монако» очень солидно выглядел в недавних матчах.
Ставка: победа «Монако» + тотал больше 1,5 за 1.64.
«Рома» — ХИК
Футбол. Лига Европы. Групповой этап
«Рома» ужасно начала сентябрь, застав врасплох своих болельщиков, которые наверняка были воодушевлены после удачного старта команды в Серии А.
Но потом случился сбой. Сначала римляне с треском проиграли «Удинезе» (0:4), а еще через несколько дней провалили матч с болгарским «Лудогорцем» (1:2) в ЛЕ. Два весьма неприятных поражения, после которых во взгляде Жозе Моуринью снова можно заметить тревогу.
Но к предстоящему матчу «Рома» готовится в относительно неплохом настроении. В понедельник команда «Особенного» кое-как выиграла у «Эмполи» (2:1).
ХИК на прошлой неделе проиграл дома испанскому «Бетису», а теперь, скорее всего, отдаст три очка и «Роме». Финнам тяжело в столь крепкой группе.
Ставка: тотал «Ромы» больше 2,5 за 1.68.
«Динамо» Киев — АЕК Ларнака
Футбол. Лига Европы. Групповой этап
«Динамо» в первом туре уступило на поле «Фенербахче» — 1:2. Киевляне были максимально близки к тому, чтобы сохранить ничейный счет, но турки за пару минут до финального свистка все-таки смогли забить второй мяч.
Для «Динамо» это поражение стало пятым подряд. На выходных команда Мирчи Луческу смогла прервать неприятную серию, обыграв «Львов» (1:1). Но существенных улучшений в игре динамовцев пока не видно.
АЕК тоже проиграл в первом матче группового этапа ЛЕ. Киприоты потерпели поражение от французского «Ренна» (1:2). И второй мяч они тоже пропустили как раз перед финальным свистком.
С учетом всех обстоятельств «Динамо» сложно назвать фаворитом предстоящего матча. АЕК запросто может удивить украинцев. К слову, в квалификации ЛЕ киприоты разгромили «Днепр-1», который вскоре после этого спокойно обыграл «Динамо» в чемпионате Украины.
Ставка: обе команды забьют за 1.89.
Общий коэффициент — 5.20.