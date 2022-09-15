В очередном экспрессе рассмотрим несколько матчей второго тура группового этапа Лиги Европы. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Монако» — «Ференцварош»

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

«Монако» на прошлой неделе выиграл на выезде у «Црвены Звезды» (1:0). Единственный гол клуб из княжества забил в середине второго тайма. Непростая игра, но победу команды Александра Головина вполне можно назвать закономерной.

А еще через несколько дней «Монако» набрал три очка в матче чемпионата Франции против «Лиона», заодно продлив серию побед до трех матчей.

В общем, «Монако» быстро пришел в себя после странного поражения от «Труа» (1:1) в конце августа, тем самым подтвердив, что гостевая ничья с «ПСЖ» (1:1) была не совсем случайной.

«Ференцварош» тоже начал с победы групповой этап ЛЕ, выиграв дома у «Трабзонспора» (3:2). Интересно, что команда Станислава Черчесова провела почти весь матч вдесятером после раннего удаления, но все равно добилась максимального результат.

Но есть подозрение, что в предстоящем матче чемпион Венгрии не выстоит даже в полном составе. «Монако» очень солидно выглядел в недавних матчах.

Ставка: победа «Монако» + тотал больше 1,5 за 1.64.

«Рома» — ХИК

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

«Рома» ужасно начала сентябрь, застав врасплох своих болельщиков, которые наверняка были воодушевлены после удачного старта команды в Серии А.

Но потом случился сбой. Сначала римляне с треском проиграли «Удинезе» (0:4), а еще через несколько дней провалили матч с болгарским «Лудогорцем» (1:2) в ЛЕ. Два весьма неприятных поражения, после которых во взгляде Жозе Моуринью снова можно заметить тревогу.

Но к предстоящему матчу «Рома» готовится в относительно неплохом настроении. В понедельник команда «Особенного» кое-как выиграла у «Эмполи» (2:1).

ХИК на прошлой неделе проиграл дома испанскому «Бетису», а теперь, скорее всего, отдаст три очка и «Роме». Финнам тяжело в столь крепкой группе.

Ставка: тотал «Ромы» больше 2,5 за 1.68.

«Динамо» Киев — АЕК Ларнака

Футбол. Лига Европы. Групповой этап

«Динамо» в первом туре уступило на поле «Фенербахче» — 1:2. Киевляне были максимально близки к тому, чтобы сохранить ничейный счет, но турки за пару минут до финального свистка все-таки смогли забить второй мяч.

Для «Динамо» это поражение стало пятым подряд. На выходных команда Мирчи Луческу смогла прервать неприятную серию, обыграв «Львов» (1:1). Но существенных улучшений в игре динамовцев пока не видно.

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АЕК тоже проиграл в первом матче группового этапа ЛЕ. Киприоты потерпели поражение от французского «Ренна» (1:2). И второй мяч они тоже пропустили как раз перед финальным свистком.

С учетом всех обстоятельств «Динамо» сложно назвать фаворитом предстоящего матча. АЕК запросто может удивить украинцев. К слову, в квалификации ЛЕ киприоты разгромили «Днепр-1», который вскоре после этого спокойно обыграл «Динамо» в чемпионате Украины.

Ставка: обе команды забьют за 1.89.

Общий коэффициент — 5.20.